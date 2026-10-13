Resumen: Un hombre en Cali fue condenado a 11 años y 6 meses de prisión en centro penitenciario, sin derecho a beneficios, por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado. La Fiscalía General de la Nación logró demostrar que, entre 2017 y 2018, el individuo aprovechó la confianza de su entorno familiar para planear y cometer estos actos contra una adolescente de 14 años en tres ocasiones distintas dentro de una vivienda.

Condenan a hombre que aprovechó la confianza familiar para abusar de su hijastra en Cali

Un hombre fue condenado a 11 años y 6 meses de prisión por cometer actos de contenido sexual contra una menor de edad en Cali, Valle del Cauca. La sentencia se conoció luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que permitieron demostrar los hechos ocurridos entre 2017 y 2018.

De acuerdo con la información entregada por el ente investigador, el condenado aprovechó la confianza que tenía dentro de su entorno familiar para cometer estas conductas contra la adolescente, quien tenía 14 años en el periodo en el que sucedieron los hechos.

La investigación permitió establecer que los episodios ocurrieron en tres oportunidades dentro de una vivienda. Según la Fiscalía, el hombre recurrió a pretextos planificados para llevar a cabo los actos, situación que hizo parte de los hechos evaluados durante el proceso judicial.

Los acontecimientos que dieron lugar a la condena se remontan a los años 2017 y 2018, cuando el hombre habría utilizado la confianza existente en el núcleo familiar para realizar actos de contenido sexual contra la menor.

Según lo informado por la Fiscalía, las conductas se presentaron en tres ocasiones y tuvieron lugar en la vivienda. Para ello, el sentenciado habría recurrido a situaciones previamente planeadas que le permitieron llevar a cabo los actos.

Esto le podría interesar ¡Alarma en Cali! Hallan cilindro y pancarta de disidencias junto al estadio Pascual Guerrero

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

El caso llegó ante un juez de conocimiento después de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación. Las pruebas recopiladas por el organismo investigador fueron determinantes para sustentar la responsabilidad del hombre y obtener una decisión condenatoria.

Tras el proceso judicial, el juez impuso una pena de 11 años y 6 meses de prisión por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, conforme a la información oficial.

La condena establece que el hombre deberá cumplir la pena en un centro penitenciario y que no tendrá ningún tipo de beneficio, según lo indicado por la Fiscalía.

La decisión judicial se fundamentó en las pruebas presentadas durante el proceso, relacionadas con los hechos ocurridos en Cali y las tres ocasiones en las que, de acuerdo con la investigación, se registraron las conductas contra la menor.

Con la sentencia, el hombre deberá responder con una pena privativa de la libertad por los hechos que fueron objeto de investigación y juzgamiento.