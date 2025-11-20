Minuto30
    Los elegidos de Arias: Estos son los convocados de Atlético Nacional para recibir a América de Cali
    Atlético Nacional revela la lista de convocados de Diego Arias para enfrentar a América de Cali hoy en el Atanasio Girardot. Foto: Atlético Nacional
    Diego Arias anunció el grupo de convocados con los que van a recibir a América de Cali en el estadio Atanasio Girardot.

    El verde paisa va con toda la plantilla, una de las mejores del país, y que, por fortuna para el estratega, gozan de buena salud.

    Para recibir a la mecha, el equipo contará con David Ospina, Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, William Tesillo y Cesar Haydar.

    Asimismo, Simón García, Andrés Felipe Román, Camilo Cándido, Cristian Uribe, Élkin Rivero y Matheus Uribe.

    Atlético Nacional tiene concentrados además a Jorman Campuzano, Juan Bauzá, Billy Arce y Juan Manuel Rengifo.

    Finalmente, el grupo de elegidos son Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Alfredo Morelos.

    El compromiso en el estadio Atanasio Girardot será en la noche de este jueves, 20 de noviembre, desde las 7:30 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

