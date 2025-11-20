Los elegidos de Arias: Estos son los convocados de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

Resumen: El director técnico Diego Arias ha anunciado la lista completa de jugadores de Atlético Nacional convocados para el partido de esta noche contra América de Cali en el estadio Atanasio Girardot a las 7:30 p.m. El equipo cuenta con su plantilla completa y en buen estado de salud, destacando la inclusión de David Ospina, Harlen Castillo, William Tesillo, César Haydar, Andrés Felipe Román, Camilo Cándido, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Bauzá, Edwin Cardona, Marlos Moreno, y Alfredo Morelos, entre otros, buscando asegurar la victoria como local.