Los elegidos de Arias: Estos son los convocados de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

Diego Arias anunció el grupo de convocados con los que van a recibir a América de Cali en el estadio Atanasio Girardot.
El verde paisa va con toda la plantilla, una de las mejores del país, y que, por fortuna para el estratega, gozan de buena salud.
Para recibir a la mecha, el equipo contará con David Ospina, Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, William Tesillo y Cesar Haydar.
Asimismo, Simón García, Andrés Felipe Román, Camilo Cándido, Cristian Uribe, Élkin Rivero y Matheus Uribe.
Atlético Nacional tiene concentrados además a Jorman Campuzano, Juan Bauzá, Billy Arce y Juan Manuel Rengifo.
Finalmente, el grupo de elegidos son Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Alfredo Morelos.
El compromiso en el estadio Atanasio Girardot será en la noche de este jueves, 20 de noviembre, desde las 7:30 de la noche.
