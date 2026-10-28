Argentina confirma que Flávio Bolsonaro pasó por su territorio y voló a Guayaquil; medios hablan de EE. UU.

Resumen: Argentina confirmó que Flávio Bolsonaro y su familia entraron por Misiones y volaron a Guayaquil; medios dicen que seguirían a EE. UU.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó oficialmente que Flávio Bolsonaro entró al país junto a su familia y que, minutos después, abordaron un vuelo privado con destino a Guayaquil, Ecuador. Medios internacionales señalan que esa parada sería una escala técnica antes de que el excandidato presidencial brasileño continúe hacia Estados Unidos.

Según el comunicado, a las 22:50 del martes 27 de octubre ingresaron por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro. La autoridad argentina precisó que lo hicieron «con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país» y que los tránsitos fueron registrados sin incidentes.

Por su parte, a las 23:30, la comitiva abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A., con destino a la ciudad de Guayaquil, según lo informado en el plan de vuelo. De acuerdo con Flightradar, citado por medios argentinos, el avión, un Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW, despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú pasada la medianoche de este miércoles, después de esperar durante todo el día en la pista.

Lea también: ¿Rumbo a Estados Unidos? Flávio Bolsonaro ya habría salido de Brasil

De la negativa a la confirmación

El anuncio de Migraciones cambia el panorama que se conocía hasta hace unas horas. Durante la jornada del martes, el mismo organismo había asegurado que no registraba ninguna entrada de Bolsonaro al país y que, tras inspeccionar la aeronave, no se había presentado un plan de vuelo que incluyera a la familia. Mientras tanto, circulaban versiones cruzadas: algunos reportes de medios estadounidenses, que citaban fuentes anónimas, afirmaban que el senador ya había llegado a Estados Unidos, algo que finalmente no ocurrió.

Medios argentinos relataron que, pasadas las 23:00 del martes, dos vehículos procedentes de Brasil cruzaron la frontera y fueron escoltados por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú. Poco después, según esos reportes, la aeronave que llevaba más de un día en tierra emprendió el vuelo hacia el norte. Clarín indicó que, según el seguimiento de vuelos, el avión aterrizó en Guayaquil en la madrugada de este miércoles.

¿Y Estados Unidos?

El comunicado argentino solo habla de Guayaquil como destino. Que el viaje continúe hacia Estados Unidos, por ahora, lo plantea la prensa: Infobae informó que la parada en Ecuador sería una escala para repostar antes de seguir hacia ese país, y el diario brasileño Folha de S. Paulo no descarta que el avión haga escala en Ecuador antes de continuar a otro destino. La compañía Baires Fly no respondió a las consultas de la agencia AFP sobre el viaje.

Lo que sí se sabe es que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que le concedería visa al derrotado candidato y a su familia, y que el presidente Donald Trump se mostró abierto a recibirlo. Un hermano de Flávio, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, reside en ese país.

También te puede interesar: Flávio Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula y dice que pedirá anular las elecciones en Brasil

La orden judicial que pesaba sobre su salida

La salida de Brasil ocurre después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le ordenara el domingo en la noche entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas y le prohibiera salir del país, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero en la que aparecen empresas del abogado Willer Tomaz y casas de apuestas. La medida incluyó la cancelación de todos sus pasaportes brasileños, incluido el diplomático.

Bolsonaro fue notificado el lunes, cuando salía de la casa de su padre en Brasilia, y en un video publicado en redes sociales criticó la decisión y aseguró que la acataría. Vencido el plazo sin que constara la entrega, la Policía Federal canceló los pasaportes en su sistema de control este martes. El senador también es investigado por la Policía Federal en otro expediente relacionado con la financiación de «Dark Horse», la película sobre la trayectoria de su padre.

Hasta ahora, el Supremo Tribunal Federal y la Policía Federal no habían respondido de inmediato a las consultas de las agencias sobre el caso, y el propio Flávio Bolsonaro no ha explicado cómo salió del territorio brasileño.

Una derrota que no reconoce

El senador por Río de Janeiro perdió el domingo la segunda vuelta presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, quien se impuso con el 51,78 % de los votos válidos frente al 48,22 % del candidato del Partido Liberal, una diferencia de más de 4,4 millones de votos. Lula gobernará un cuarto mandato desde el 1 de enero de 2027.

Bolsonaro no ha reconocido el resultado y anunció que pedirá la anulación de las elecciones, al cuestionar la prórroga de dos horas en la votación ordenada por el ministro Cristiano Zanin. Su salida del país, en medio de las investigaciones y de esa disputa electoral, mantiene la atención de la prensa de la región sobre cuál será su siguiente parada.