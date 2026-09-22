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    ¡Apuñaló a «mía» hasta la muerte! Capturado en flagrancia hombre de 32 años por maltrato animal

    Debido a la paliza que le dio la comunidad cuando se dieron cuenta de la muerte de mía, el venezolano fue recluido en una clínica

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Apuñaló a «mía» hasta la muerte! Capturado en flagrancia hombre de 32 años por maltrato animal

    Resumen: Una vez conocido el caso, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar y materializaron la captura en flagrancia del presunto agresor

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    Minuto30.com .- La Policía Nacional atendió el caso registrado en el barrio La Libertad, donde una canina de siete meses murió luego de ser lesionada con un elemento cortopunzante.

    La Policía Nacional, en desarrollo de las acciones orientadas a la protección de la vida y el bienestar animal, capturó en flagrancia a un hombre de 32 años por el delito de maltrato animal, luego de un hecho registrado al interior de una vivienda de la comuna 8, Villa Hermosa.

    asesino mia

    El procedimiento se desarrolló en el barrio La Libertad, donde, de acuerdo con la información recopilada durante las primeras actuaciones, el hombre habría agredido con un elemento cortopunzante a una canina de nombre Mía, de siete meses de edad, provocándole lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

    Una vez conocido el caso, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar y materializaron la captura en flagrancia del presunto agresor y la incautación del elemento cortopunzante que habría sido utilizado para causar las lesiones.

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    Posterior a los hechos, el hombre fue lesionado por habitantes del sector, por lo que fue necesario trasladarlo a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica y custodia. Una vez culminada la atención correspondiente, continuará el procedimiento judicial para ser dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de maltrato animal.

    La Policía Nacional, invita a la ciudadanía a no tomar justicia por mano propia y a informar oportunamente cualquier hecho que pueda constituir maltrato animal a través de la línea de emergencia 123, permitiendo la intervención de las autoridades y la activación de los mecanismos establecidos para su protección.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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