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Resumen: En el lugar de los hechos, las autoridades hallaron el cuchillo utilizado y el cuerpo sin vida de la mascota. Aunque el caso ingresó inicialmente por actos urgentes, fue necesaria la presencia y el apoyo de la unidad de homicidios para realizar la inspección técnica del cadáver del canino.

¡De la que se salvó la esposa! Venezolano asesinó a puñaladas a una cachorrita por que no encontró a su pareja

Minuto30.com .- Un atroz caso de crueldad animal generó profunda indignación a la medianoche de este martes 22 de septiembre en el barrio Villa Hermosa, sector La Libertad, carrera 22 con calle 53, nororiente de Medellín, donde una cachorrita fue asesinada con sevicia.

Se conoció que el agresor llegó a su residencia en un alto estado de exaltación. Al notar esta actitud, su esposa decidió esconderse para protegerse. En respuesta a no encontrarla, el sujeto desató su furia contra la mascota de la familia, atacándola en plena vía pública con un arma cortopunzante y propinándole múltiples heridas en el abdomen.

La víctima contra la que soltó su furia fue una perrita de compañía de apenas siete meses de edad y pelaje amarillo. Tras causarle la muerte en la calle, el agresor recogió el cuerpo y lo ingresó nuevamente a la vivienda.

La comunidad, enardecida al presenciar el macabro acto, arremetió a golpes contra el sujeto. Patrullas de la Policía intervinieron rápidamente para capturarlo y lo trasladaron a un centro hospitalario para que recibiera atención médica por las lesiones sufridas durante el linchamiento.

El capturado fue identificado como J.C.J.G.G., de nacionalidad venezolana.

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En el lugar de los hechos, las autoridades hallaron el cuchillo utilizado y el cuerpo sin vida de la mascota. Aunque el caso ingresó inicialmente por actos urgentes, fue necesaria la presencia y el apoyo de la unidad de homicidios para realizar la inspección técnica del cadáver del canino.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía para ser judicializado por el delito de maltrato animal agravado.

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