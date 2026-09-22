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Resumen: A través de sus redes sociales, el mandatario local condenó el nivel de sevicia del agresor y entregó una actualización sobre la situación legal del capturado:

«Miren qué rabia este desadaptado»: Fico Gutiérrez repudia el cruel asesinato de la perrita Mía

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su profunda indignación frente al atroz caso de maltrato animal registrado la madrugada de este martes en el barrio Villa Hermosa, donde un hombre asesinó a puñaladas a su propia mascota, una cachorrita de siete meses que respondía al nombre de Mía.

A través de sus redes sociales, el mandatario local condenó el nivel de sevicia del agresor y entregó una actualización sobre la situación legal del capturado:

«Miren qué rabia este desadaptado. Definitivamente con los animales no se juega. En Medellín la vida se respeta», sentenció el alcalde, enfatizando que este acto trasciende el maltrato animal para convertirse en una afrenta contra el valor fundamental de la vida.

Gutiérrez confirmó que, tras ser golpeado por la comunidad enardecida al descubrir el crimen, el sujeto permanece internado en un centro asistencial bajo estricta vigilancia de la Policía Nacional.

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El mandatario indicó que el caso ya está en manos de los entes investigativos, quienes avanzan en la judicialización para determinar las responsabilidades y asegurar que el agresor enfrente todo el peso de la ley.

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