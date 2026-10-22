Resumen: Las dos menores de edad que estaban desaparecidas desde el 16 de octubre, tras salir de un colegio en Kennedy, Bogotá, ya fueron localizadas. Se encuentran con sus familiares en un centro de salud. Las autoridades investigan cómo un hombre se habría hecho pasar por familiar para retirarlas del colegio.

¡Aparecieron! Las dos niñas que desaparecieron tras salir de un colegio en Kennedy ya están con sus familias

Final feliz para dos familias de Bogotá. Las dos menores de edad que habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado viernes 16 de octubre, tras salir de un colegio en la localidad de Kennedy, ya fueron localizadas y se encuentran acompañadas por sus familiares en un centro de salud, donde reciben valoración médica.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá confirmó la noticia este jueves 22 de octubre y aprovechó para recordarle a la ciudadanía que no se deben esperar 72 horas para reportar la desaparición de una persona, pues la denuncia inmediata es clave para activar los mecanismos de búsqueda.

¿Qué había pasado con las dos estudiantes?

Las dos niñas, estudiantes de un colegio distrital del sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, salieron de la institución educativa el pasado viernes 16 de octubre y desde ese día sus familias no volvieron a saber de ellas.

Según el relato de los padres, un hombre se habría hecho pasar por un familiar para retirar a las estudiantes del colegio, presentando una supuesta autorización firmada que le habría permitido salir con las menores sin que sus acudientes fueran contactados. Los familiares aseguran que ninguno recibió una llamada de la institución para confirmar la autorización de salida, por lo que de inmediato pusieron el grito en el cielo y comenzaron la búsqueda.

El caso generó fuerte preocupación en la capital. Las autoridades activaron la Alerta Rosa, el mecanismo de búsqueda inmediata de menores de edad, y los carteles con la información de las dos estudiantes circularon por toda la ciudad mientras avanzaban las labores de la Policía y la Fiscalía.

Además, la Secretaría de Educación abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si el colegio cumplió con los protocolos de seguridad establecidos para autorizar la salida de los estudiantes. La indagación busca establecer cómo la persona que se llevó a las menores logró retirarlas sin que se verificara directamente con sus padres o acudientes, y definir las posibles responsabilidades en el caso.

De acuerdo con versiones periodísticas, en medio de la búsqueda las autoridades también ubicaron al joven que presuntamente habría salido con las dos estudiantes de la institución educativa, a quien ya le restablecieron sus derechos mientras avanza la investigación.

Fueron encontradas y ya reciben atención

Tras seis días de angustia, este jueves las autoridades confirmaron la noticia que toda Bogotá esperaba: las dos menores fueron localizadas. De acuerdo con los reportes conocidos, las niñas fueron encontradas en la localidad de Usme y posteriormente trasladadas a Kennedy, donde se dio el reencuentro con sus familias.

En este momento las menores se encuentran acompañadas por sus familiares en un centro de salud, donde reciben valoración médica para garantizar su bienestar, mientras se adelanta el proceso de restablecimiento de sus derechos.

El equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) estuvo en contacto con las familias desde que conoció el caso, el pasado 16 de octubre, para brindarles orientación sobre las rutas de atención y acompañarlas durante todo el proceso de búsqueda.

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En redes sociales, el padre de una de las menores publicó un video en el que agradeció a la ciudadanía y a las autoridades por el apoyo y la solidaridad durante los días de búsqueda, al celebrar que su hija y su compañera finalmente aparecieron.

El llamado de las autoridades: no espere 72 horas

La Secretaría de Seguridad reiteró que ante la desaparición de una persona no se deben esperar 72 horas para reportarla. La invitación es a comunicarse de inmediato con las líneas 122 o 123.

La ciudadanía también puede recibir orientación del equipo AIDE en el (601) 377 9595, extensión 1137, un canal dispuesto para acompañar a las familias que enfrentan estos casos.

El caso de estas dos estudiantes se da en medio de la preocupación que existe en Bogotá por los reportes de menores de edad desaparecidos. Las autoridades insisten en que la denuncia inmediata es la mejor herramienta: mientras más rápido se reporta, más rápido se activan los protocolos de búsqueda y mayores son las posibilidades de encontrar con bien a las personas.

También hicieron un llamado a los padres y cuidadores a mantener una comunicación cercana con los menores, conocer sus rutinas y estar atentos a cualquier cambio en su comportamiento, así como a las instituciones educativas para que verifiquen siempre la identidad de quienes se presentan a retirar a los estudiantes.

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