Resumen: Seis menores de edad fueron rescatados en Bogotá tras reportes de abandono en Ciudad Bolívar y Kennedy. En Ciudad Bolívar, dos niños estaban encerrados por su progenitor y en condiciones precarias de aseo; en Kennedy, cuatro menores de entre 5 y 11 años fueron trasladados al Centro Especializado Revivir. Solo en 2025, la Policía Metropolitana ha intervenido en 215 casos similares, lo que evidencia la necesidad de que las familias y adultos responsables velen por el bienestar de los niños.

Seis menores fueron rescatados en Bogotá tras reportes de abandono en Ciudad Bolívar y Kennedy

La Policía Metropolitana de Bogotá rescató a seis menores de edad que se encontraban en presunto estado de abandono, tras recibir alertas de la comunidad en dos localidades de la capital. Los niños fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar el restablecimiento de sus derechos y proteger su bienestar.

El primer caso se registró en el barrio Manuela Beltrán, en Ciudad Bolívar. Durante labores de patrullaje, uniformados de las zonas de atención fueron alertados por vecinos debido al llanto de dos menores que permanecían solos en su vivienda.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a los niños en condiciones precarias de aseo y seguridad. Según relataron los menores, su progenitor los dejaba encerrados con candado de manera reiterada. Ante estas condiciones, los uniformados trasladaron a los niños a la autoridad administrativa correspondiente para iniciar el proceso de protección.

El segundo caso ocurrió en el barrio Tintalito, localidad de Kennedy. Allí, el propietario de una vivienda alertó a las autoridades sobre cuatro menores, con edades entre los 5 y 11 años, que se encontraban en presunto abandono. El Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía atendió el llamado, verificó la situación de los menores y los trasladó al Centro Especializado Revivir, donde reciben atención y protección especializada.

¡Inaceptable! Encontrados otros seis niños abandonados. Dos en Ciudad Bolívar, a los que su padre dejaba encerrados y con candado, y cuatro en Kennedy. A todos se les hará el respectivo proceso para el restablecimiento de sus derechos. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Esto es violencia. Alerte en el 141.… pic.twitter.com/a8q0wrhJR6 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 22, 2026

Según informó la Policía Metropolitana, solo durante el año 2025 se han logrado rescatar 215 menores en situaciones de abandono en Bogotá. Esta cifra ha generado preocupación entre las autoridades, que insisten en la necesidad de que las familias y adultos responsables velen por la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Estos rescates evidencian la importancia de la participación ciudadana en la protección de los menores, ya que en ambos casos las alertas de vecinos y propietarios permitieron una intervención rápida y oportuna de las autoridades.