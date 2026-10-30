«Antioquia está lista»: Rendón reitera al presidente ser piloto de los entrenamientos con EE. UU.

Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le reiteró al presidente Abelardo de la Espriella que el departamento está listo para ser el territorio piloto de los entrenamientos militares conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, ahora que más de 300 soldados norteamericanos ya están en Tolemaida para el ejercicio Vanguardia del Sur 2026. Rendón asegura que la cooperación se traduciría en más capacidades operacionales y golpes contundentes a las estructuras criminales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteró este viernes su oferta al Gobierno nacional para que el departamento sea el escenario piloto de los entrenamientos militares conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, justo cuando los más de 300 soldados norteamericanos que participarán en el ejercicio Vanguardia del Sur 2026 ya se encuentran en territorio colombiano.

Foto: Ejército Nacional

«Los soldados estadounidenses ya están en territorio colombiano. Antioquia está lista para ser el Departamento piloto de estos entrenamientos conjuntos», escribió el mandatario antioqueño en su cuenta de X, donde reaccionó al reporte sobre la llegada de las tropas al Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca.

El gobernador agregó que espera que la cooperación con Estados Unidos «se traduzca en más capacidades operacionales, mejores herramientas para nuestros soldados y policías, y golpes contundentes a las estructuras y rentas criminales».

Los soldados ya llegaron a Tolemaida

De acuerdo con el reporte conocido este viernes, más de 300 militares estadounidenses llegaron a la base de Tolemaida junto a helicópteros Black Hawk para participar en Vanguardia del Sur 2026, un ejercicio conjunto con las Fuerzas Militares de Colombia que se extenderá hasta el próximo 11 de noviembre.

Foto: Ejército Nacional

Las maniobras incluyen entrenamientos contra el narcotráfico, la minería ilegal y las amenazas con drones, además de ejercicios para fortalecer las capacidades operacionales de ambos ejércitos. Según lo anunciado por el Ministerio de Defensa, esta es la cuarta edición del ejercicio en el país y por parte de Colombia participa el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 del Ejército Nacional, que comparte tácticas, técnicas y procedimientos con soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército de Estados Unidos.

Precisamente este viernes 30 de octubre está previsto uno de los ejercicios más llamativos del cronograma: un simulacro de evacuación aeromédica entre Tolemaida y la Escuela de Caballería, en Bogotá, en el que los equipos de los dos países deberán auxiliar y trasladar a una persona que, en el escenario simulado, habría resultado herida en un área minada.

La insistencia de Rendón con Antioquia

La publicación de este viernes es la segunda vez en la semana que el gobernador antioqueño le plantea la idea al presidente Abelardo de la Espriella. El pasado miércoles, cuando se conoció la llegada de los uniformados americanos, Rendón le propuso de manera formal al jefe de Estado que Antioquia sea tenido en cuenta para desarrollar nuevas jornadas de cooperación militar.

«Le ofrecemos al presidente Abelardo que nuestro departamento sea piloto de esta ayuda americana. Acá tenemos bandidos de diferente pelambre que se fortalecieron con la paz total: disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo, El Mesa, entre otros», aseguró entonces el mandatario local, quien señaló que su interés está puesto en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

Foto: Ejército Nacional

Como argumento de peso, Rendón ha insistido en la efectividad que, a su juicio, ha tenido la cooperación con Estados Unidos en el departamento. Según sus cifras, en 2013 Antioquia tenía tan solo 900 hectáreas de coca, mientras que en la actualidad los cultivos ilícitos superan las 20.000 hectáreas, un incremento que el gobernador atribuye al debilitamiento de ese trabajo conjunto.

Por esa razón, el mandatario considera que las maniobras operativas que se desarrollen en Antioquia podrían funcionar como un plan piloto, para luego analizar si esos entrenamientos con militares estadounidenses se replican en otros lugares del país.

¿Qué sigue con la propuesta?

Hasta el momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado sobre el ofrecimiento del gobernador de Antioquia. La solicitud quedó en manos del presidente Abelardo de la Espriella y de las autoridades competentes de Colombia y Estados Unidos, a quienes les correspondería definir si el departamento será tenido en cuenta como territorio piloto de estos ejercicios militares.

Cabe recordar que la propuesta no constituye por sí misma una autorización para operaciones militares estadounidenses en suelo antioqueño: lo planteado por Rendón es ampliar los espacios de capacitación e intercambio de conocimientos entre los ejércitos de los dos países.

Mientras se define el tema, los entrenamientos de Vanguardia del Sur 2026 continuarán desarrollándose conforme al cronograma anunciado, con Tolemaida como escenario principal y actividades programadas hasta el 11 de noviembre, en las que se busca fortalecer la interoperabilidad y la coordinación operativa entre las fuerzas militares de Colombia y Estados Unidos.

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