¡Propuesta al presidente! Andrés Julián quiere que Antioquia sea piloto del entrenamiento militar con EE.UU.

Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le propuso al presidente Abelardo de la Espriella que el departamento sea el piloto del entrenamiento de los 300 soldados estadounidenses que llegaron a Colombia. Dijo que los ejercicios reforzarían las acciones contra el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos ilegales, y recalcó que los cultivos ilícitos superan las 20 mil hectáreas.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le hizo una llamativa propuesta al presidente Abelardo de la Espriella: que el departamento se convierta en el escenario piloto del entrenamiento que adelantarán en Colombia los 300 soldados estadounidenses que arribaron al país para realizar ejercicios militares conjuntos con el Ejército Nacional.

La propuesta se conoce justo cuando Colombia recibe a los uniformados americanos, cuya llegada fue confirmada en los últimos días y que, según lo anunciado por las autoridades, participarán en prácticas y ejercicios de entrenamiento junto a soldados colombianos, como parte de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. A propósito de esa ayuda, el mandatario departamental consideró que Antioquia debería ser tenido en cuenta como el territorio donde se desarrollen esas maniobras.

De acuerdo con lo que manifestó el gobernador, según lo reportó Caracol Radio, la intención es que estos ejercicios militares permitan reforzar las acciones ofensivas contra los grupos ilegales que delinquen en el departamento y que generan afectación a las comunidades en las diferentes subregiones antioqueñas.

«Le ofrecemos al presidente Abelardo que nuestro departamento sea piloto de esta ayuda americana. Acá tenemos bandidos de diferente pelambre que se fortalecieron con la paz total. Parque, ELN, Clan del Golfo, El Mesa, entre otros», señaló el mandatario antioqueño.

El pronunciamiento del gobernador se da en un momento en el que la situación de orden público en varias zonas de Antioquia sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades departamentales y nacionales. Diferentes subregiones del departamento enfrentan la presencia de estructuras armadas ilegales que, en palabras del propio Rendón, se fortalecieron en los últimos años y que hoy representan un reto permanente para la Fuerza Pública, sobre todo en áreas rurales de difícil acceso.

Entre esas estructuras, el gobernador mencionó al ELN y al Clan del Golfo, dos de los grupos armados con mayor presencia en el territorio antioqueño, contra los cuales el Ejército y la Policía adelantan operativos de manera permanente en distintos municipios. Precisamente, en las últimas horas se conocieron varios golpes de las autoridades contra el Clan del Golfo en el departamento, con capturas y decomisos de droga en el occidente y el suroeste antioqueño.

Rendón también recalcó la necesidad de combatir los cultivos ilícitos que, según dijo, hoy superan las 20 mil hectáreas en Antioquia. Por esa razón, consideró que serían muy importantes las maniobras operativas que se desarrollen en el departamento como un plan piloto, para luego analizar si esos entrenamientos con militares estadounidenses se replican en otros lugares del país.

La apuesta del gobernador es que el acompañamiento de los soldados de Estados Unidos se traduzca en resultados concretos contra el narcotráfico y las estructuras armadas que operan en Antioquia. Los ejercicios conjuntos, explicó, podrían fortalecer las capacidades de las tropas colombianas que hacen frente a estos grupos ilegales en las subregiones, donde las comunidades son las más afectadas por la violencia y por las economías ilícitas.

La llegada de los 300 militares estadounidenses a Colombia había sido anunciada días atrás y desde entonces se convirtió en tema de debate nacional. Los uniformados participarán en ejercicios militares junto al Ejército Nacional, en un escenario de cooperación bilateral que, según el Gobierno, busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales que delinquen en distintas regiones.

Con su propuesta, Andrés Julián Rendón pone sobre la mesa la posibilidad de que Antioquia sea el primer departamento en el que se materialice ese entrenamiento conjunto, lo que convertiría al territorio antioqueño en una especie de laboratorio para evaluar los resultados de estas prácticas antes de una eventual expansión a otras zonas del país.

Por ahora, la propuesta quedó en manos del presidente Abelardo de la Espriella y del Gobierno nacional, a quienes les corresponderá definir si el departamento será tenido en cuenta como piloto de estos ejercicios militares con los soldados estadounidenses que ya se encuentran en Colombia. Mientras tanto, en Antioquia las autoridades continúan con sus operativos contra los grupos ilegales y contra los cultivos de uso ilícito que, según el gobernador, hoy superan las 20 mil hectáreas.

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