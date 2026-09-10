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    ¡Túnel del Toyo pa’ delante! Fico destaca trabajo conjunto con el Gobierno Nacional para terminar la megaobra

    Fico recorrió el Túnel del Toyo junto a la ministra de Transporte y el gobernador de Antioquia para revisar los trabajos que se adelantan.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Túnel del Toyo pa’ delante! Fico destaca trabajo conjunto con el Gobierno Nacional para terminar la megaobra
    Foto de X @FicoGutierrez.
    ¡Túnel del Toyo pa’ delante! Fico destaca trabajo conjunto con el Gobierno Nacional para terminar la megaobra

    Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez visitó el Túnel del Toyo junto a autoridades nacionales y departamentales para revisar los avances de la obra.

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    El Túnel del Toyo volvió a estar en el centro de la agenda regional luego de una visita realizada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto con la ministra de Transporte, Elsa Noguera; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el director del Invías. La jornada tuvo como propósito revisar los avances en la instalación de los equipos electromecánicos del proyecto.

    A través de una publicación en X, el mandatario paisa señaló que el Tramo 1 de la obra ya se encuentra terminado en un 100% y destacó el trabajo conjunto entre Medellín y Antioquia para avanzar en el Tramo 2.

    Gutiérrez también aseguró que desde el inicio del actual Gobierno Nacional el presidente Abelardo de la Espriella impartió la instrucción de terminar esta infraestructura, considerada estratégica para la conexión de Antioquia y Colombia.

    Durante la visita se revisó específicamente el proceso de instalación de los equipos electromecánicos, componentes necesarios para el funcionamiento y la seguridad de la infraestructura vial. El proyecto, conocido oficialmente como Túnel Gonzalo Mejía, busca mejorar la conexión entre Medellín y la región de Urabá.

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    El alcalde aprovechó la jornada para referirse al ambiente político alrededor de la obra y aseguró que quedaron atrás los enfrentamientos entre el Gobierno Nacional y las regiones. Según su mensaje, la nueva etapa está marcada por una mayor coordinación institucional.

    “Se acabaron los discursos de odio y volvió el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y las regiones”, expresó Gutiérrez.

    El Túnel del Toyo hace parte de uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes de Antioquia y su culminación permitiría fortalecer la conexión del departamento con Urabá y el Caribe.

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    La alcaldía destacó que la visita permitió verificar directamente el avance de los trabajos y reiteró su expectativa de continuar trabajando de manera coordinada con Antioquia y la Nación.

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