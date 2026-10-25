Resumen: EPM informó que finalizó la interrupción del acueducto en el circuito Altos de Niquía, en Bello. El corte, anunciado a las 5:25 p. m. del domingo 25 de octubre por una fuga causada por la excavación de un tercero, afectó barrios como Hermosa Providencia, El Ducado, Pachelly, Los Alpes, El Mirador, Niquía Bifamiliar, Altos de Niquía y Quitasol. A las 8:37 p. m. la empresa comunicó que las reparaciones terminaron y que el servicio fue restablecido.

Antes y después: EPM repara una fuga en Altos de Niquía, Bello, y restablece el acueducto

EPM informó que finalizó la interrupción del servicio de acueducto en el circuito Altos de Niquía, en Bello, un corte que se había anunciado la tarde de este domingo 25 de octubre por un daño en la red causado por la intervención de un tercero.

La secuencia quedó registrada en dos comunicados de la empresa: el primero, a las 5:25 p. m., con el aviso del corte y los barrios afectados; el segundo, a las 8:37 p. m., con la confirmación de que las reparaciones terminaron y el servicio fue restablecido.

Antes: el aviso del corte a las 5:25 p. m.

Imagen: EPM

Con el mensaje «¡Atención Bellanitas!», EPM explicó que, debido a un daño causado por la intervención de un tercero, debía interrumpir el servicio de acueducto en algunos sectores del municipio, y agradeció la comprensión de los usuarios.

En la gráfica que acompañó el aviso, titulada «Interrupción de acueducto en Bello» y fechada el 25 de octubre de 2026, la empresa precisó la causa: se presentó una fuga en una tubería ubicada en la red de distribución del circuito Altos de Niquía, ocasionada por la intervención de un particular que realizaba una excavación.

Para hacer la reparación era necesario suspender el servicio en los siguientes barrios:

Hermosa Providencia

El Ducado

Pachelly

Los Alpes

El Mirador

Niquía Bifamiliar

Altos de Niquía

Quitasol

EPM agregó que ya había iniciado las labores para reparar el daño y que comunicaría los avances y novedades de manera oportuna.

Después: el servicio vuelve a los hogares a las 8:37 p. m.

Imagen: EPM

Poco más de tres horas después de ese primer aviso, a las 8:37 p. m., la empresa publicó el balance: «Informamos que finalizó la interrupción de acueducto en circuito Altos de Niquía».

La nueva gráfica, titulada «Finaliza interrupción de acueducto en circuito Altos de Niquía» y con la misma fecha del 25 de octubre de 2026, señala que los trabajos de reparación de la red finalizaron de manera satisfactoria y se restableció el servicio de acueducto a los usuarios-clientes de los sectores atendidos por el circuito Altos de Niquía.

Es importante no confundir los dos horarios: las 5:25 p. m. y las 8:37 p. m. son las horas en que EPM publicó cada comunicado, no necesariamente el momento exacto en que se cortó y se reanudó el agua en cada barrio. La empresa no precisó en sus mensajes a qué hora comenzó la suspensión en cada sector ni cuánto tardará el servicio en normalizarse por completo en todos los puntos del circuito.

Lo que se sabe y lo que no

Según la información de EPM, el origen del problema fue una excavación realizada por un particular, que terminó dañando una tubería de la red de distribución. La empresa no informó quién realizaba esa obra ni si habrá consecuencias para el responsable, y tampoco entregó cifras sobre el número de usuarios o viviendas que se quedaron sin agua.

Lo confirmado es la cronología: aviso a las 5:25 p. m., reparación durante la tarde y noche del domingo, y restablecimiento anunciado a las 8:37 p. m. para los barrios atendidos por el circuito Altos de Niquía, entre ellos Hermosa Providencia, El Ducado, Pachelly, Los Alpes, El Mirador, Niquía Bifamiliar, Altos de Niquía y Quitasol.

Las interrupciones del servicio de acueducto no son nuevas en Bello y Medellín. Minuto30 ha informado en otras ocasiones sobre interrupciones de acueducto en Bello y Medellín, algunas programadas por mantenimiento y otras por imprevistos, y cada una ha obligado a los hogares a almacenar agua con la que atender sus necesidades básicas mientras se hacen los trabajos.

Los habitantes de los barrios mencionados que todavía no tengan agua en sus casas pueden reportar la novedad directamente a EPM por sus canales de atención al cliente, para que la empresa verifique si el restablecimiento llegó a todos los puntos del circuito.

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