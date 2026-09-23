¡No la desperdicie! Medellín arranca con interrupciones y estas son las claves para ahorrar agua

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Resumen: El ahorro de agua es clave ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Conozca las metas establecidas por EPM y las recomendaciones para reducir el consumo.

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El ahorro de agua se convirtió en una prioridad para los usuarios de EPM en el Valle de Aburrá luego de que comenzaran las interrupciones programadas asociadas a las condiciones especiales provocadas por el fenómeno de El Niño. Durante el primer día de aplicación de la medida, los resultados fueron diferentes entre los sistemas de abastecimiento.

El 22 de septiembre, los sistemas Piedras Blancas y La Fe registraron disminuciones en los niveles de consumo, mientras que Riogrande II presentó un aumento.

Los resultados llevaron a EPM a insistir en que el ahorro de agua debe mantenerse desde los hogares, lugares de estudio y espacios de trabajo.

En el sistema Piedras Blancas, que abastece 10 circuitos de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, la meta establecida es reducir 92 litros de agua potable diarios por vivienda o local comercial.

Para los usuarios de Riogrande, ubicados en Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín, así como para quienes reciben el servicio del sistema La Fe en Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, Envigado y las zonas centro y sur de Medellín, la meta corresponde a 70 litros diarios por vivienda o establecimiento.

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Sin embargo, EPM aclaró que la reducción observada en Piedras Blancas no se explica únicamente por las acciones voluntarias de los usuarios.

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También influyeron un daño en la conducción del acueducto, que dejó sin servicio durante varias horas a miles de personas, y la interrupción programada del esquema 1 en algunos sectores.

Entre las recomendaciones para fortalecer el ahorro de agua está utilizar la lavadora con carga completa, lo que puede representar entre 40 y 80 litros menos por lavada. También se puede reutilizar el agua del último enjuague para trapear, lavar patios o descargar el sanitario.

Cerrar la llave durante el cepillado y usar un vaso permite ahorrar cerca de 11,75 litros por cepillado. Asimismo, duchas cortas, cerrar el grifo mientras se enjabonan los platos y recoger el agua mientras se calienta la ducha son medidas que pueden reducir el consumo.

EPM recordó que una llave abierta durante un minuto puede gastar hasta 20 litros y llamó a mantener hábitos responsables para proteger las reservas hídricas y evitar medidas adicionales.

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