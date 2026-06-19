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Resumen: EPM realizará cortes programados de agua en varios sectores de Medellín y Bello durante tres noches consecutivas, entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., por trabajos en la red de acueducto. Las interrupciones buscan mejorar la operación del sistema y optimizar el servicio. La empresa recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación y usarla de manera responsable.

¡A recoger agua! EPM anuncia tres noches seguidas de cortes de acueducto en Medellín y Bello

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que se realizarán suspensiones programadas del servicio de acueducto en sectores de Medellín y Bello durante tres noches seguidas, como parte de trabajos técnicos orientados a fortalecer la infraestructura del sistema de distribución de agua en el norte del Valle de Aburrá.

Las interrupciones están previstas para los días 19, 20 y 21 de junio, en horario nocturno, específicamente entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., con el objetivo de reducir el impacto en la comunidad.

En Medellín, los cortes afectarán los barrios El Triunfo (San Cristóbal), El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho. En el municipio de Bello, la medida cobijará el barrio París.

De acuerdo con la empresa, las labores estarán enfocadas en el sistema de abastecimiento asociado al tanque París, una infraestructura clave para la red de distribución en esta zona. Estas intervenciones buscan optimizar la presión del servicio, aumentar la capacidad del sistema, identificar posibles conexiones no autorizadas y ejecutar acciones preventivas que eviten fallas futuras.

EPM explicó que estos trabajos hacen parte del mantenimiento y fortalecimiento de la red, con el fin de mejorar la continuidad y estabilidad del suministro para los usuarios de los sectores intervenidos.

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Trabajos técnicos y mejora del sistema

La empresa señaló que las acciones programadas permitirán una mejor respuesta del sistema frente a picos de demanda y contribuirán a una operación más eficiente del acueducto en el área metropolitana.

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Aunque las suspensiones serán temporales y en horario nocturno, EPM indicó que estas labores son necesarias para garantizar la confiabilidad del servicio a mediano y largo plazo.

Recomendaciones a la comunidad

Ante las interrupciones, la entidad recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y utilizarla de manera responsable, priorizando actividades básicas durante los horarios de corte.

También sugirió mantener cerradas las llaves de paso antes del inicio de la suspensión y tener precaución con equipos o electrodomésticos que dependen del suministro continuo de agua.

EPM recordó que, una vez finalizadas las labores, el restablecimiento del servicio puede darse de forma gradual mientras se estabiliza la presión en la red.

Finalmente, la empresa reiteró el llamado a la ciudadanía para informarse a través de los canales oficiales sobre cualquier actualización relacionada con el servicio de acueducto en las zonas intervenidas.