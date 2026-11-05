Angie Rodríguez le metió candado a su declaración ante la Fiscalía tras denunciar amenazas

Resumen: Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre durante el gobierno de Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía mantener bajo reserva las fechas de sus declaraciones sobre presunta corrupción, por amenazas en su contra. La entidad aceptó. La exfuncionaria ha denunciado una red de mujeres con influencia en contratos y nombramientos de la Casa de Nariño.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que mantenga bajo reserva las fechas en las que declarará sobre presuntos hechos de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro, por motivos de seguridad.

Según se conoció, la exfuncionaria argumentó que ha sido víctima de amenazas tras las fuertes denuncias que ha hecho en las últimas semanas sobre el manejo del poder en la Casa de Nariño durante la administración pasada. La Fiscalía accedió a su solicitud, por lo que las diligencias, incluidas las fechas, serán reservadas.

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¿Por qué Angie Rodríguez pidió reserva en sus declaraciones?

La solicitud llega en un momento clave para las denuncias de Angie Rodríguez, que también fue gerente del Fondo de Adaptación y salió del Dapre en enero de 2026. La exfuncionaria ya había denunciado presuntas amenazas de muerte y llamadas extorsivas en su contra y, en agosto, un tribunal le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecerle su esquema de seguridad.

El caso, además, cobró más fuerza en las últimas semanas tras las denuncias de Deicy Jiménez, excontratista del gobierno Petro, quien aseguró que habría recibido siete contratos en cinco entidades del Estado a cambio de favores sexuales al expresidente, y publicó un video en el que aparece junto a él.

En esa denuncia, la exfuncionaria aseguró que las intimidaciones comenzaron después de que se negara a tramitar el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, al considerar que no cumplía los requisitos para el cargo. También señaló que personas que, según afirmó, pertenecerían a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habrían buscado influir en decisiones sobre el manejo de los recursos del Fondo de Adaptación.

La presunta red de mujeres con poder en la Casa de Nariño

En una entrevista con Caracol Radio, Angie Rodríguez afirmó que durante el gobierno Petro habría operado una red de mujeres jóvenes con influencia en decisiones administrativas de la Casa de Nariño.

«Había una red de mujeres que tenía poder, mucho poder, más que la directora del Dapre«, aseguró la exfuncionaria, quien sostuvo que se opuso a las solicitudes que consideraba irregulares.

Según su relato, además de Verónica Alcocer, exesposa de Petro y primera dama durante su mandato, otras mujeres habrían tenido capacidad de influir en contratos y nombramientos dentro del Gobierno, incluso desde cargos auxiliares.

Contó que recibía llamadas y mensajes en los que le pedían gestionar decisiones administrativas con el supuesto aval del entonces presidente.

Rodríguez también señaló que algunas de esas mujeres habrían llegado a ocupar cargos importantes en distintas entidades del Estado y que, presuntamente, viajaban en aviones oficiales sin que sus nombres aparecieran en los registros de las delegaciones. Como ejemplo, mencionó un viaje a Japón en el que, según su versión, Vanessa Cortés habría abordado el avión presidencial sin hacer parte de la comitiva oficial.

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¿Qué sigue en la Fiscalía?

Con las diligencias bajo reserva, la Fiscalía deberá evaluar los elementos que aporte Angie Rodríguez y determinar si existe mérito para avanzar en indagaciones formales. Para verificar su versión, el ente investigador podrá requerir manifiestos de vuelo, registros de ingreso y salida, actos administrativos e informes de seguridad, y definir si llama a declarar a más personas o pide información a otras entidades del Estado.

Mientras tanto, el caso de los presuntos ‘contratos por sexo’ sigue avanzando por otro frente: la Corte Suprema de Justicia ordenó medidas para conseguir el celular de Deicy Jiménez, en busca de pruebas sobre sus denuncias contra el expresidente Petro.

Las próximas declaraciones de Angie Rodríguez se esperan con atención, pues podrían aportar elementos clave sobre la presunta red de influencias que, según ella, operó en la Casa de Nariño durante el gobierno Petro.