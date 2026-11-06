Angie Rodríguez se quedó sin abogado: Villanueva dejó su defensa horas después de hablar de envenenamiento

Resumen: El abogado Manuel Villanueva renunció a la defensa de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, en medio del proceso por sus denuncias contra el expresidente Gustavo Petro. La salida se conoció mediante un comunicado, horas después de que el jurista hablara de un presunto envenenamiento de su clienta. Aún no se sabe quién asumirá su defensa.

El abogado Manuel Villanueva renunció a la representación de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en medio del proceso que se abrió a raíz de sus denuncias contra el expresidente Gustavo Petro.

La decisión se conoció a través de un comunicado firmado por el jurista, en el que dejó claro que no habrá pronunciamientos sobre las implicaciones de su salida. La renuncia llegó horas después de una entrevista con Noticias RCN, en la que reiteró graves acusaciones sobre un presunto intento de envenenamiento contra su clienta.

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¿Qué había dicho el abogado sobre el presunto envenenamiento?

En esa conversación, Villanueva aseguró que a su defendida le practicaron una prueba toxicológica con muestra de cabello en Europa, ordenada dentro de una investigación de la Fiscalía por presuntos atentados contra su vida. Según su versión, el resultado fue positivo para varias sustancias que podrían poner en riesgo su integridad, y el ente acusador pidió el traslado de la prueba desde España.

Sin embargo, el abogado no precisó la fecha del examen, el laboratorio ni las sustancias detectadas, y reconoció que las autoridades deberán confirmar los resultados dentro del proceso penal. Hasta ahora no se ha establecido judicialmente quién habría suministrado esas sustancias.

Villanueva también afirmó que la defensa acudió a la Fiscalía tras una citación y que allí se confirmaron versiones de personas que serían testigos de los hechos denunciados, aunque no detalló su contenido. Según dijo, la defensa abrió varios frentes judiciales por situaciones que Rodríguez conoció durante su paso por el Dapre y por el Fondo Adaptación.

Las denuncias que pusieron a Angie Rodríguez en el centro del caso

Rodríguez, quien también fue gerente del Fondo Adaptación, ha hecho en las últimas semanas fuertes señalamientos sobre el manejo del poder durante el gobierno de Petro, entre ellos los relacionados con el denominado Pacto de Valledupar. El 21 de octubre aseguró que no se retracta de ninguna de sus denuncias y manifestó temor por su vida y la seguridad de su familia.

Ese pronunciamiento llegó en medio de una investigación disciplinaria de la Procuraduría y del anuncio de acciones judiciales por parte del expresidente. Además, en agosto un tribunal ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer su esquema de seguridad.

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El chat con Petro y la declaración ante la Fiscalía

Angie Rodríguez confirmó la veracidad del chat con Petro sobre el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior, fechado el 12 de diciembre de 2025, y dijo estar dispuesta a entregar sus conversaciones a la Justicia. Villanueva había sostenido que su clienta no conocía a Jiménez y que solo atendió un tema contractual ordenado por su jefe de entonces.

La exdirectora del Dapre también había pedido a la Fiscalía reserva sobre las fechas de sus declaraciones por motivos de seguridad, solicitud que el ente acusador aceptó.

Otra renuncia en el caso de los ‘sexo contratos’

La salida de Villanueva se suma a la de Andrés Felipe Caballero, quien renunció a la defensa de Deicy Jiménez por motivos de seguridad personal. Por esa razón, Jiménez aplazó la declaración que tenía prevista ante la Fiscalía para el 3 de noviembre, diligencia que quedó a cargo de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, Marcela Abadía, y que aún no tiene nueva fecha.

La Fiscalía abrió una noticia criminal para determinar si hubo irregularidades en el Dapre relacionadas con la contratación de mujeres, y se prevé que Rodríguez y la también exdirectora Laura Sarabia sean llamadas a declarar. Por su parte, la Corte Suprema ordenó las primeras pruebas en el proceso que se adelanta contra Petro cuando era senador.

¿Qué dice Petro?

El expresidente Gustavo Petro niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales. Su defensa, a cargo del abogado Alejandro Carranza, indicó que responderá ante la autoridad judicial competente y cuestionó que el video difundido por Jiménez sea presentado como prueba antes de verificar su fecha, lugar y origen.

Hasta el momento no se ha informado quién asumirá la defensa de Angie Rodríguez.