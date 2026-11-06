Amparo frena orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por presunta violación; el caso sigue abierto

Resumen: La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que un juicio de amparo dejó inhabilitada la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por presunta violación. El actor enfrentará el proceso en libertad y será citado a una audiencia inicial, mientras la investigación por hechos ocurridos en Coyoacán continúa abierta.

El actor y cantante Vadhir Derbez, hijo del comediante mexicano Eugenio Derbez, enfrentará en libertad el proceso penal que le sigue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el presunto delito de violación, luego de que un juicio de amparo dejara inhabilitada la orden de aprehensión que las autoridades habían obtenido en su contra.

La propia Fiscalía capitalina confirmó este viernes, a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, que el mandamiento judicial «fue inhabilitado debido a un juicio de amparo por parte del investigado, por ello enfrentará el procedimiento penal en libertad y será citado a audiencia inicial». La dependencia subrayó que «la investigación continúa para esclarecer los hechos» y que actuará bajo el principio de presunción de inocencia.

De acuerdo con la información oficial, la carpeta está relacionada con hechos que presuntamente ocurrieron en abril de este año en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. La Fiscalía aseguró que reunió datos de prueba suficientes para judicializar la investigación, motivo por el cual obtuvo la orden de aprehensión que ahora quedó inhabilitada.

La dependencia también reveló que el actor no ha comparecido ante el Ministerio Público, pese a que él y sus abogados habían manifestado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades. Según la tarjeta informativa difundida, personal ministerial realizó siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos para localizar al investigado, sin que hasta el momento se haya logrado la notificación correspondiente. La Fiscalía no informó las fechas de cada diligencia ni precisó si ya existe una fecha programada para la audiencia inicial.

Por su parte, Vadhir Derbez ha rechazado los señalamientos en su contra y ha sostenido que enfrenta un presunto intento de extorsión. En los documentos oficiales difundidos durante los últimos días, el actor aparece identificado como Vadhir «N», mientras la Fiscalía mantiene reservada la identidad de la denunciante.

El delito de violación está sancionado en el Código Penal de la Ciudad de México con penas que van de seis a 17 años de prisión cuando se acredita la cópula mediante violencia física o moral. No obstante, la dependencia no precisó la clasificación jurídica específica que buscará sostener en el expediente, por lo que no es posible establecer qué sanción podría solicitar la autoridad en un eventual juicio.

El caso tiene, además, otro frente judicial. La Fiscalía de la Ciudad de México aclaró que la investigación bajo su cargo es distinta a la carpeta por la que representantes de una denunciante solicitaron seguimiento ante la Fiscalía General de la República. El pasado 4 de noviembre, el despacho Vega Mac Gregor Arellano anunció que buscaría una reunión con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para pedir avances en una denuncia; la conferencia prevista para el día siguiente fue cancelada luego de que las autoridades se comunicaron con los abogados para atender el planteamiento.

Adrián Regino, integrante de ese despacho, afirmó que existen elementos para investigar la denuncia, aunque evitó dar detalles sobre fechas, lugares o pruebas para no interferir con la carpeta. Tampoco confirmó si el asunto de su representada corresponde a la investigación por los hechos presuntamente ocurridos en Coyoacán ni si ambas causas involucran a la misma persona denunciante.

Vadhir Derbez, de 35 años, es el hijo mayor de Eugenio Derbez y ha desarrollado su carrera en cine, televisión y música, con participaciones en producciones tanto mexicanas como estadounidenses. En los últimos meses había estado en el ojo público por sus lanzamientos musicales y su actividad en redes sociales, donde suma millones de seguidores.

El siguiente paso del proceso dependerá de que la Fiscalía logre hacer llegar la citación formal al actor y de que este acuda ante la autoridad. Sin una orden de aprehensión vigente, la causa sigue abierta y el procedimiento queda a la espera de que pueda comparecer ante un juez en una audiencia inicial.

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