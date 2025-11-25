Luto en el entretenimiento: Muere Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez

Resumen: Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje mexicana y madre de Aislinn Derbez, falleció el 24 de noviembre a los 65 años. Con una carrera destacada, dio voz a personajes emblemáticos como Samantha Jones en Sex and the City y la Reina Clarion en Tinker Bell, dejando una huella importante en cine, televisión y animación. Su hija Aislinn pidió respeto y privacidad para vivir el duelo junto a su familia.

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje mexicana y madre de Aislinn Derbez. La intérprete murió el 24 de noviembre a los 65 años, hecho que provocó una amplia ola de mensajes de condolencia y homenajes en redes sociales por parte de seguidores, colegas y figuras del ámbito artístico.

La noticia fue divulgada inicialmente por fuentes cercanas al ámbito del doblaje y posteriormente confirmada por la ANDI México. Horas más tarde, Aislinn Derbez se pronunció a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido y explicando que se encuentra viviendo un duelo íntimo junto a su familia. En su mensaje, la actriz pidió respeto y privacidad para atravesar este momento de despedida.

Una trayectoria sólida en el doblaje mexicano

Gabriela Michel desarrolló una extensa carrera en la industria del doblaje, donde su voz se volvió parte del imaginario de varias generaciones. Interpretó a personajes emblemáticos como Samantha Jones en Sex and the City y a la Reina Clarion en la saga animada de Tinker Bell. También participó en proyectos como Juego de Gemelas, Cuentos que no son cuento, La Bella Durmiente, La Cenicienta y múltiples producciones televisivas y animadas.

Nacida en 1960 en Ciudad de México, Michel inició su camino artístico desde muy joven, inclinándose por la danza y la actuación. A mediados de los años ochenta sostuvo una relación con Eugenio Derbez, con quien tuvo a su hija mayor, Aislinn Derbez. Tras la separación, formó un nuevo hogar junto al locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas más: Michelle y Chiara.

Además de su trabajo en cine y televisión, Michel destacó también en la locución profesional, convirtiéndose durante años en una de las voces institucionales más reconocidas del país. Su fallecimiento ha generado múltiples muestras de afecto dentro del gremio del doblaje, donde colegas y seguidores resaltaron su talento y la huella que dejó en la industria.