¡Alivio! MinSalud e INS descartan ébola en los primeros cuatro pacientes bajo vigilancia en Colombia

Resumen: El Ministerio de Salud y el INS descartaron el ébola en los primeros cuatro pacientes en vigilancia; los ocho casos sospechosos tienen malaria falciparum y cuatro siguen en monitoreo.

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) informaron la noche de este miércoles 4 de noviembre que se descartó la infección por el virus del ébola en los primeros cuatro pacientes que hacían parte del proceso de vigilancia intensificada en el país. Los cuatro tienen diagnóstico confirmado de malaria por Plasmodium falciparum.

Según el comunicado conjunto, los análisis moleculares realizados por el Laboratorio Nacional de Referencia de Virología del INS confirmaron que las cuatro muestras, pertenecientes a dos pacientes del Valle del Cauca y dos del Huila, dieron negativo para el virus del ébola. Los resultados se obtuvieron en menos de 30 horas desde la recepción de las muestras y se conocieron hacia las 5:00 p. m. del miércoles.

Las pruebas se realizaron mediante ensayos de RT-PCR para la detección de genes específicos del virus, bajo el protocolo estandarizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y transferido a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El procedimiento incluye pruebas moleculares adicionales que verifican la calidad del material genético para garantizar la confiabilidad del resultado.

Ocho casos sospechosos en total, todos con malaria confirmada

De acuerdo con el reporte oficial, el estado de la vigilancia epidemiológica registra a la fecha ocho casos sospechosos de ébola: personas con antecedentes de viaje reciente a la República Democrática del Congo (RDC) y presencia de al menos un síntoma compatible. De ellos, cuatro ya fueron descartados por pruebas de laboratorio y otros cuatro continúan bajo estricto monitoreo, con pruebas diagnósticas ya tomadas y en proceso.

Las entidades de salud confirmaron además que la totalidad de los ocho pacientes tiene diagnóstico de malaria por Plasmodium falciparum, el parásito causante de la forma más grave de esa enfermedad. Uno de los casos descartados por laboratorio corresponde al paciente que falleció el pasado 31 de octubre por malaria cerebral. Los siete pacientes restantes reciben atención médica para malaria y se encuentran en seguimiento clínico.

En paralelo, los equipos de salud pública han realizado seguimiento a 154 contactos de los casos inicialmente considerados sospechosos. El Ministerio y el INS precisaron que, a medida que se descartan los pacientes mediante las pruebas de laboratorio, se descarta igualmente el seguimiento de sus respectivos contactos.

«Los casos sospechosos en seguimiento han sido notificados en las entidades territoriales de Atlántico, Antioquia, Valle, Huila y Bogotá D. C. Las autoridades locales activaron de inmediato sus protocolos de vigilancia en cumplimiento de las directrices del Ministerio de Salud y el INS», señala el comunicado, en el que el Gobierno reconoció el trabajo de las entidades territoriales, los equipos de respuesta inmediata, los laboratorios y las clínicas y hospitales involucrados en la investigación.

Una vigilancia activada por el brote en el Congo

La alerta sanitaria en Colombia se activó por el brote de ébola que desde mayo golpea a la República Democrática del Congo, causado por la variante Bundibugyo del virus, para la que no existe vacuna aprobada. Esa epidemia, la segunda más letal de la historia con más de 5.000 muertos y más de 10.000 contagios confirmados, ha obligado a varios países a reforzar la vigilancia de viajeros provenientes de la zona.

Esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldó la inclusión de dos nuevas vacunas candidatas, desarrolladas por la Universidad de Oxford con el Instituto Serum de la India y por la farmacéutica Moderna, en el ensayo clínico que se adelanta en territorio congoleño. También se conoció que un ciudadano británico, trabajador sanitario, dio positivo para ébola en la RDC y será repatriado al Reino Unido.

El ébola es una enfermedad grave que se transmite de persona a persona por contacto directo con fluidos corporales infectados, como sangre o vómito. No se contagia por el aire. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, vómito y diarrea, y pueden progresar a falla orgánica y sangrados. Las autoridades colombianas reiteraron que los protocolos de vigilancia siguen activos y que cualquier viajero con antecedente de viaje a las zonas afectadas y síntomas compatibles es evaluado de inmediato.

Las entidades territoriales mantienen el cerco epidemiológico sobre los cuatro pacientes que aún están en seguimiento, cuyos resultados de laboratorio se conocerán en las próximas horas. El Ministerio de Salud y el INS indicaron que seguirán informando a la opinión pública sobre la evolución de la vigilancia.

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