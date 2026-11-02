Resumen: Dagran rehabilitó cerca de 800 metros de la vía entre Turbo y Nuevo Antioquia, afectada por la reactivación de diapiros de lodo tras el terremoto del 9 de octubre en Panamá. Con maquinaria amarilla y obras de drenaje, buscan recuperar la movilidad de unos 15.000 habitantes que habían quedado incomunicados.

¡Alivio en Urabá! Rehabilitan la vía entre Turbo y Nuevo Antioquia, afectada por el terremoto en Panamá

La conexión terrestre entre Turbo y el corregimiento de Nuevo Antioquia empezó a recuperar sus condiciones de movilidad, luego de las afectaciones que dejó el terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá. El sismo dejó deformaciones y grietas en el terreno y complicó el tránsito por un corredor clave para las comunidades rurales de la zona.

Cerca de 15.000 habitantes estaban incomunicados

Según lo reportado, las afectaciones en la carretera dificultaron el desplazamiento de cerca de 15.000 personas que dependen de esta vía para sacar sus productos, llegar a centros de salud, ir a estudiar o abastecerse. Cuando una carretera rural queda en mal estado, el aislamiento no solo es un problema de movilidad: también afecta la economía de las familias campesinas y la llegada de ayudas en caso de emergencia.

Por eso, la recuperación del paso fue una de las prioridades tras el movimiento telúrico. En su momento, Minuto30 informó sobre los primeros daños que dejó el temblor en el municipio:

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800 metros intervenidos por el Dagran

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Dagran, adelantó trabajos de rehabilitación en aproximadamente 800 metros lineales de la carretera. En ese tramo se identificaron daños asociados a la reactivación de diapiros de lodo, un fenómeno geológico en el que sedimentos blandos, saturados de agua, se mueven y deforman el terreno, lo que puede abrir grietas y desnivelar la superficie de una vía. Según el reporte, esa reactivación fue consecuencia del movimiento sísmico.

Las labores incluyeron el uso de maquinaria amarilla y el acompañamiento de personal técnico. Con un bulldozer se realizó la renivelación del terreno, mientras que una motoniveladora y un vibrocompactador se utilizaron para estabilizar la superficie. Además, se incorporó material de afirmado en los puntos donde las grietas habían comprometido la estructura de la carretera.

Obras para controlar el agua

La intervención no se limitó a nivelar y compactar. También contempló obras para controlar el comportamiento del agua en el sector, un aspecto importante en una zona de lluvias frecuentes. Se construyeron canales, se instalaron tuberías de PVC para conducir los flujos superficiales y se adecuaron filtros con roca de gran tamaño. El propósito es que el agua circule por debajo de la vía y se reduzcan nuevas afectaciones sobre el corredor.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes, explicó el sentido de la intervención: «La Gobernación de Antioquia a través del Dagran, dispusimos de maquinaria amarilla para mejorar las condiciones de movilidad y acceso de estas comunidades».

Una zona que ya ha enfrentado otras emergencias

Turbo y otros municipios del Urabá han tenido que atender en los últimos meses distintas emergencias asociadas a las lluvias y los desbordamientos, como lo ha reportado Minuto30. En esa subregión, las vías rurales suelen ser la única opción para que las comunidades se conecten con las cabeceras municipales, y cualquier daño en ellas se siente de inmediato en la vida diaria de los habitantes.

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Lo que sigue para la vía

Con los trabajos de rehabilitación, la conexión entre Turbo y Nuevo Antioquia comenzó a recuperar sus condiciones de movilidad, lo que representa un alivio para los cerca de 15.000 habitantes que se habían visto afectados. Las obras de drenaje buscan que el tramo intervenido resista mejor la temporada de lluvias y no vuelva a deteriorarse con facilidad.

Con el trabajo se busca devolver el paso a quienes viven en la zona y reducir el riesgo de que el tramo vuelva a dañarse con las próximas lluvias. Para los habitantes de la zona rural de Turbo, contar de nuevo con una vía transitable significa recuperar el acceso a servicios básicos, a los mercados y a las cabeceras urbanas, algo que había quedado en entredicho tras el temblor.