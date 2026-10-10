Terremoto en Panamá dejó daños en Turbo: reportan viviendas afectadas y una vía comprometida

Resumen: El sismo registrado en Panamá provocó afectaciones en Turbo, Antioquia, donde se reportó un deslizamiento en la vía hacia Nuevo Antioquia y daños estructurales en cuatro viviendas. Además, algunos sectores rurales quedaron sin energía eléctrica. Las autoridades atienden la emergencia, avanzan en el censo de damnificados y recomiendan evacuar las zonas de riesgo ante la posibilidad de nuevos movimientos de tierra.

El terremoto registrado en Panamá el viernes 9 de octubre también ocasionó afectaciones en Turbo, en el Urabá antioqueño. Según informó la Alcaldía, el movimiento sísmico estuvo relacionado con un deslizamiento de tierra en una carretera rural y daños estructurales en varias viviendas del distrito.

Uno de los puntos afectados es la vía que comunica con el corregimiento de Nuevo Antioquia, donde el desprendimiento de tierra generó dificultades para la movilidad. Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos por carreteras que presenten pérdida de banca o inestabilidad.

Además, cuatro viviendas registraron daños estructurales y sus ocupantes recibieron recomendaciones de evacuación como medida preventiva. En algunos sectores rurales también se reportó la interrupción del servicio de energía eléctrica.

Mientras avanzan las labores de atención, las autoridades continúan elaborando el censo para establecer cuántas familias resultaron damnificadas.

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Autoridades atienden las zonas afectadas en Turbo

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con los organismos de socorro del distrito, está a cargo de atender la emergencia y desarrollar acciones para prevenir nuevos incidentes.

Uno de los principales riesgos identificados es la posibilidad de que ocurran nuevos movimientos en masa. Por esta razón, se pidió a la comunidad estar atenta a señales como grietas en el suelo, caída de rocas, inclinación de árboles o postes y ruidos inusuales.

En caso de identificar alguna de estas situaciones, la recomendación es evacuar el área de riesgo y avisar inmediatamente a las autoridades.

Asimismo, la Alcaldía solicitó no retirar piedras, tierra ni escombros por cuenta propia, debido a los peligros asociados con la inestabilidad del terreno. Los habitantes también deben respetar las restricciones de movilidad, utilizar únicamente las rutas alternas autorizadas y seguir las instrucciones de los organismos de socorro.

Por ahora, el balance confirmado incluye daños en cuatro viviendas, un deslizamiento en la vía hacia Nuevo Antioquia y afectaciones en el suministro eléctrico de sectores rurales. Las autoridades continúan recopilando información para determinar el número de familias damnificadas y atender los puntos comprometidos.