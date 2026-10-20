Alias Resorte, presunto cabecilla de finanzas del ELN, murió en operación militar en Chinácota

Resumen: Resumen: Tropas de la Segunda División del Ejército, en coordinación con el Gaula Militar y el Gaula de la Policía, dieron de baja a alias Resorte, presunto cabecilla de finanzas del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez del ELN, en la vereda Palo Colorado de Chinácota, Norte de Santander. En el operativo incautaron una pistola, munición, dos celulares y una camioneta. ¡Conoce los detalles!

Minuto30.com .- En desarrollo de operaciones militares adelantadas en la vereda Palo Colorado, del municipio de Chinácota, en Norte de Santander, murió este martes 20 de octubre el hombre conocido con el alias de Resorte, señalado como presunto cabecilla de finanzas del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez, estructura criminal del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El resultado operacional fue confirmado por la Segunda División del Ejército Nacional, que precisó que la acción se cumplió en coordinación con el Gaula Militar y el Gaula de la Policía, en medio de los operativos que adelanta la Fuerza Pública contra las economías ilícitas de esa guerrilla en Cúcuta y su área metropolitana.

¿Cómo se desarrolló la operación?

De acuerdo con el reporte militar, la operación se inició hacia las 9:00 de la mañana de este martes, con la participación de unidades del Gaula Militar de la Brigada 30 y del Gaula Militar de Norte de Santander, en desarrollo de la operación Estabilidad No. 010 Olimpo, con apoyo del BAFUR 2 y en coordinación con el Gaula de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Tras los combates, las tropas incautaron una pistola, un proveedor para munición de 9 milímetros, tres cartuchos del mismo calibre, dos teléfonos celulares y una camioneta.

¿Quién era alias Resorte?

Según la información de inteligencia militar, alias Resorte tenía 40 años, era oriundo de La Playa de Belén, en Norte de Santander, y llevaba cerca de nueve años vinculado a organizaciones armadas al margen de la ley.

El reporte señala que entre 2018 y 2019 habría sido cabecilla urbano del Ejército Popular de Liberación (EPL) y que, para 2025, figuraba como cabecilla de finanzas del componente económico del Frente Reynaldo Ardila Gómez del ELN, con funciones de inteligencia delictiva, manejo de finanzas y apoyo logístico para esa estructura criminal.

Las autoridades le atribuyen su presunta participación en el secuestro de un comerciante en 2019, en el secuestro de dos periodistas de un medio de comunicación de Cúcuta en 2020 y en el secuestro de un ganadero ese mismo año.

El informe militar indica, además, que fue capturado el 5 de marzo de 2021 en inmediaciones de la vereda San Agustín de los Pozos, en jurisdicción de Cúcuta, por hechos relacionados con fabricación y porte de armas, concierto para delinquir, secuestro y homicidio. En ese procedimiento fueron incautadas cuatro pistolas, una carabina calibre 22, granadas y munición.

También se le señala de una presunta participación en el doble homicidio de dos ciudadanos venezolanos, ocurrido el pasado 29 de agosto en la vía hacia San Faustino. Al verificar su identificación, las autoridades encontraron anotaciones judiciales por secuestro extorsivo, concierto para delinquir, tráfico de armas y homicidio, entre otras conductas.

Un golpe a las finanzas del ELN en Cúcuta

De acuerdo con la evaluación operacional del Ejército, la muerte de alias Resorte representa una afectación directa a las capacidades de mando y control, financiación y coordinación del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez.

La institución sostiene que este resultado debilita las actividades relacionadas con narcotráfico, extorsiones, secuestros, homicidios selectivos y apoyo logístico en Cúcuta y su área metropolitana.

«Con este resultado afectamos las economías ilícitas y la capacidad logística de esta estructura criminal, debilitando sus redes de extorsión y otras actividades criminales», señaló la Segunda División del Ejército.

El informe castrense agrega que la baja de este señalado cabecilla podría obligar a la organización armada a reorganizar sus mandos y redistribuir funciones, además de afectar sus capacidades de inteligencia delictiva, movilidad y coordinación en zonas como Cúcuta, Chinácota, San Faustino y Villa del Rosario.

Operaciones contra el ELN en Norte de Santander

Este resultado se suma a los golpes que la Fuerza Pública le ha propinado al ELN en Norte de Santander en los últimos meses, departamento en el que esa organización armada mantiene presencia con varios frentes urbanos y rurales.

Según la información militar, la operación busca reducir la capacidad de esta estructura para ejecutar acciones criminales contra comerciantes, empresarios y otros sectores de la población civil, por lo que las autoridades reiteraron que continuarán con las operaciones en la región.

Lea también: Capturan a alias Negro Antonio, presunto integrante de las disidencias de las Farc, en Caquetá

También te puede interesar: Golpe al narcoterrorismo en el Pacífico: incautan 1.645 kilos de cocaína del Clan del Golfo en Chocó