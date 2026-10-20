Capturan en Cartagena del Chairá a alias ‘el Negro Antonio’, explosivista de las disidencias de ‘Calarcá’

Resumen: Unidades del Gaula Militar del Ejército, con apoyo de la Armada y la Policía, capturaron en Cartagena del Chairá, Caquetá, a alias 'el Negro Antonio', señalado integrante de las redes de apoyo de la estructura Rodrigo Cadete, de las disidencias de alias 'Calarcá'. Era requerido por la justicia para cumplir una condena de 50 meses por concierto para delinquir agravado. Según las autoridades, era experto en explosivos y recopilaba información sobre instalaciones de la Fuerza Pública.

Foto: Ejército Nacional

Un nuevo golpe contra las disidencias de las Farc que operan en el sur del país entregaron las autoridades con la captura, en Cartagena del Chairá, Caquetá, de alias ‘el Negro Antonio’, un hombre señalado de hacer parte de las redes de apoyo de la estructura Rodrigo Cadete, organización armada que responde a alias ‘Calarcá’.

El Ejército Nacional informó que el capturado era requerido por la justicia para cumplir una condena por el delito de concierto para delinquir agravado. De acuerdo con el parte entregado por las autoridades, la orden se hizo efectiva en desarrollo de operaciones militares en este municipio del Caquetá, uno de los territorios donde esa estructura mantiene presencia.

El procedimiento estuvo a cargo de unidades del Gaula Militar de la Sexta División del Ejército, que contaron con el apoyo de la Armada Nacional y de la Policía. La captura se concretó el lunes 19 de octubre, tras un seguimiento de inteligencia que las autoridades venían adelantando desde hacía varias semanas sobre los movimientos del señalado.

Experto en explosivos, según las autoridades

De acuerdo con la información conocida, alias ‘el Negro Antonio’, también identificado en medios judiciales como ‘Alfonso’ o ‘el Explosivista’, desempeñaba dentro de la organización funciones relacionadas con la fabricación y el uso de artefactos explosivos, además de labores de reconocimiento de objetivos militares y de entrenamiento de otros integrantes del grupo armado.

Precisamente, lo que más preocupaba a los organismos de seguridad era que el hombre estaría recopilando información sobre las instalaciones de la Policía, el Ejército y la Armada Nacional que operan en Cartagena del Chairá. Esa información, según el análisis de las autoridades, podría ser utilizada para preparar ataques con explosivos contra unidades de la Fuerza Pública en la región.

Su historial dentro de las estructuras armadas se remontaría a febrero de 2018, cuando habría sido reclutado por alias Sergio Carvajal, señalado cabecilla de la estructura 62 Miller Perdomo, una de las organizaciones que surgieron tras la desmovilización de las antiguas Farc. Entre 2018 y 2021, el capturado se habría desempeñado en el manejo de explosivos para ese grupo.

Lo relacionan con ataques de 2019

El nombre de alias ‘el Negro Antonio’ aparece vinculado a dos episodios ocurridos en 2019 en Cartagena del Chairá. El primero, el 10 de julio de ese año, cuando un vehículo de la Policía Nacional fue atacado con explosivos y quedó destruido, en una acción que dejó varios uniformados heridos. El segundo, el 4 de septiembre, cuando las autoridades le atribuyeron un intento de atentado contra otro vehículo policial: en esa oportunidad los explosivos fueron instalados, pero el mecanismo no llegó a activarse porque los uniformados detectaron la situación antes de la detonación.

En ambos casos, según los registros de inteligencia, se utilizaron mecanismos explosivos, entre ellos artefactos tipo cilindro, una modalidad empleada por las organizaciones armadas para atacar instalaciones y vehículos de la Fuerza Pública en esa zona del país.

Por estos antecedentes, el capturado debía cumplir una condena de 50 meses de prisión por concierto para delinquir agravado, orden que quedó ejecutada con esta captura. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

Golpe a la estructura Rodrigo Cadete

La estructura Rodrigo Cadete hace parte del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción leal a alias ‘Calarcá’, uno de los grupos armados que las autoridades combaten en el Caquetá y el Huila. Con este resultado, las fuerzas militares buscan afectar la capacidad logística y criminal de esa organización, en particular su componente de explosivistas, clave para los ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

Esta captura se suma a otros resultados recientes de las autoridades contra esa misma estructura en el sur del país, donde en las últimas semanas han caído varios de sus presuntos integrantes en operaciones conjuntas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía.

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