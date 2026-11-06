Resumen: Una mujer de 55 años que perdió una mano en un ataque con machete reveló cómo operaba la banda de alias Picolino, 'Los Ingenieros', en las invasiones de Usme: desapariciones, ácido en canecas y lotes arrebatados. El cabecilla fue capturado el 28 de octubre en la operación Kratos, que dejó 172 capturados en Bogotá. La víctima se salvó fingiéndose muerta y hoy pide protección al presidente De la Espriella porque su familia está amenazada.

El horror que le atribuyen a alias Picolino en Usme: vecinos desaparecidos en canecas con ácido

Una mujer que sobrevivió de milagro a un brutal ataque con machete destapó el reinado de terror que, según su relato, imponía alias Picolino y su banda, ‘Los Ingenieros‘, en las invasiones del sur de Bogotá. En diálogo con Noticias RCN, la víctima reveló cómo el grupo criminal desaparecía a sus vecinos para quedarse con sus casas y vender los lotes.

Alias Picolino, señalado como el principal cabecilla de la estructura, fue capturado el 28 de octubre durante la operación Kratos, el megaoperativo que lideró el presidente Abelardo de la Espriella en ocho localidades de la capital y que dejó 172 personas capturadas y 114 allanamientos.

La mujer, de 55 años, es una de las víctimas más visibles de la banda: un menor de edad le amputó una mano con un machete cuando intentaba proteger su cabeza, después de que ella se negara a abandonar el lote en el que vivía desde hacía ocho años.

¿Cómo operaba la banda de alias Picolino en Usme?

Según el relato de la sobreviviente, el objetivo de Los Ingenieros era atemorizar a los habitantes de las zonas de invasión para obligarlos a dejar sus casas y quedarse con los terrenos. «A unos abuelitos les quitaron la casa y les quitaron la cabeza. Los tiraron ahí mismo al caño. Todo eso lo hacía ‘Picolino’«, advirtió.

Pero el horror iba más allá. La víctima aseguró que la banda vertía ácido en canecas para deshacerse de las personas: «Tiraban a la gente. Después de 10 o 15 días quedaban solo los huesos. Todo eso lo festejaban. Todo el mundo sabe lo que pasaba en Compostela».

De acuerdo con las autoridades, los testigos hablan de un punto de la invasión Compostela al que llaman «la fosa«, donde presuntamente habría personas enterradas y desintegradas con ácido. Hasta el momento se desconoce cuántas personas han muerto a manos de esta estructura.

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La Policía ha establecido que la banda estaría conformada por entre 12 y 15 adolescentes, a quienes presuntamente les pagaban 500.000 pesos para inducirlos a la organización criminal. Los uniformados le atribuyen por lo menos seis homicidios, además de extorsiones a comerciantes, venta de lotes de invasión y de estupefacientes en entornos escolares, actividades que les generaban una renta criminal superior a los mil millones de pesos al año.

La estructura, que según las investigaciones provenía del Chocó y se enquistó en la localidad de Usme hace más de tres años, concentraba su accionar en los sectores de Compostela, Tocaimita, San Isidro y El Refugio, especialmente cerca de parques y colegios, con el uso de menores de edad para cometer homicidios, torturas y desplazamientos forzados.

¿Cómo logró la mujer salvarse del ataque con machete?

El ataque contra la sobreviviente ocurrió el día en que cumplía 55 años. Esa fecha, miembros de la banda obligaron a un joven, conocido con el alias de el Costeño, a atacarla con un machete por negarse a entregar su lote.

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«Debía tener mucho filo porque, con el primer machetazo, me bajó la mano. No es que quisieran cortarme la mano, el machetazo iba a mi cabeza, pero yo puse la mano en la cabeza«, relató.

Herida y en medio del peor dolor de su vida, la mujer tuvo que fingir que estaba muerta para que no la remataran: «Estaba en el piso. Había mucha sangre y ellos se quedaron de pie, tomando cerveza. De vez en cuando uno de ellos llegaba a pisarme, pero yo no me movía».

Los agresores la envolvieron en una cobija y la abandonaron en un lote baldío, convencidos de que había muerto desangrada. Fueron unos transeúntes quienes la encontraron y alertaron a la Policía, que la trasladó de inmediato a un centro hospitalario.

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Para escapar de Los Ingenieros y proteger la vida de su hijo, la mujer tuvo que salir de Bogotá. Sin embargo, denunció que su familia sigue siendo blanco de amenazas, por lo que le envió un S.O.S. al presidente de la República: «Presidente, si me escucha, quiero que mi hijo viva sano y salvo. Por favor, ayúdeme. Ya están amenazando a toda mi familia«.

Durante la operación Kratos, el presidente De la Espriella encaró personalmente a alias Picolino, de quien dijo que lleva más de 15 años delinquiendo y lo señaló de cortarle la mano a una señora y de secuestrar a una persona proveniente de San Andrés para luego sumergirla en ácido.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, manifestó que esta banda generaba multicrimen en Usme: extorsión, secuestro y desplazamiento forzado, sembrando temor en la comunidad. En el operativo, que desarticuló 10 bandas criminales en la ciudad, también cayeron otros dos integrantes de Los Ingenieros, mientras que un cuarto miembro, identificado como Andrés, fue abatido.

En los 114 allanamientos de la operación, las autoridades incautaron 11 armas de fuego, tres granadas y 10,1 millones de pesos en efectivo, además de marihuana, bazuco, cocaína y tusi. Los 172 capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.