Resumen: Una riña entre personas privadas de la libertad dejó un muerto y diez heridos en la madrugada de este viernes en la URI de Puente Aranda, en Bogotá, según el reporte de la Policía Metropolitana. El CTI de la Fiscalía investiga el caso.

Riña dentro de la URI de Puente Aranda en Bogotá deja un muerto y diez heridos

Una persona muerta y diez heridas es el balance que dejó una riña ocurrida en la madrugada de este viernes 6 de noviembre en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá, según el reporte de la Policía Metropolitana conocido por medios nacionales.

El enfrentamiento se habría registrado hacia las 3:00 a. m. entre personas privadas de la libertad que permanecían en esta unidad, ubicada en la carrera 40 n.º 10A-08, en el occidente de la capital.

¿Qué se sabe?

De acuerdo con El Espectador, la pelea habría escalado a un intento de motín, en el que se habrían usado armas blancas y otros elementos. Ese medio reportó además que uno de los lesionados se encontraría en cuidados intensivos y que la persona fallecida estaba capturada por el delito de homicidio, a la espera de avances en su judicialización.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad, donde permanecen en observación. Entre tanto, el CTI de la Fiscalía asumió la investigación para establecer cómo se originó el enfrentamiento y qué ocurrió al interior de la unidad.

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Un problema que se arrastra

Los centros de detención transitoria de Bogotá fueron pensados para estadías de máximo 36 horas, pero en la práctica se han convertido en lugares de permanencia prolongada, lo que ha generado sobreocupación. Según recordó El Espectador, hace un año la capital reportaba una situación crítica en las estaciones de Policía: capacidad para 1.227 capturados y más de 3.280 albergados. Ese mismo medio señala que hoy algunas estaciones ya no presentan sobreocupación, mientras otras siguen con presión sobre el sistema, aunque menor que en meses anteriores.

Las autoridades continúan recogiendo información sobre lo sucedido, por lo que las cifras podrían cambiar a medida que se conozcan más detalles.

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