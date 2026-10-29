Resumen: La Policía capturó a alias Masmela, presunto conductor de la moto usada en el atentado del 13 de enero en Neiva que dejó muertos al subdirector de la cárcel y al hijo de 11 años del director. La detención ocurrió el 26 de octubre en Bogotá, en una nueva fase de la operación San Pedro II, y las autoridades lo vinculan con la organización conocida como El Mexicano.

Así cayó en Bogotá alias Masmela, señalado en el crimen del subdirector de la cárcel de Neiva

Nueve meses después del atentado que le costó la vida al subdirector de la cárcel de Neiva y a un niño de 11 años, hijo del director del establecimiento, las autoridades reportaron un nuevo golpe contra los presuntos responsables del doble homicidio.

La Policía Nacional informó la captura de alias Masmela, a quien señalan de haber conducido la motocicleta en la que se movilizaban los atacantes. Su detención se produjo el 26 de octubre en Bogotá.

¿Quién es alias Masmela y qué se le atribuye?

Según las autoridades, alias Masmela habría sido el conductor de la moto en la que llegaron los responsables del ataque. Además, lo señalan de haber facilitado la huida del hombre que disparó contra el vehículo.

Su captura se logró durante una nueva fase de la operación San Pedro II, adelantada por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Como ocurre en estos casos, se trata de un presunto implicado: su responsabilidad deberá ser definida por la justicia.

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¿Cómo fue el ataque contra el subdirector de la cárcel de Neiva y el director?

El atentado se registró el 13 de enero, hacia las 7 de la mañana. Según el Ministerio de Justicia, que citó información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el vehículo cubría la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera, y en él viajaban el director de la cárcel, Édgar Enrique Rodríguez Muñoz, su hijo de 11 años y el subdirector, el teniente coronel (r) Renato Solano Osorio.

Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra sus ocupantes. Las autoridades ubican el hecho en inmediaciones del cementerio Los Olivos, en Neiva.

El ataque dejó muerto al niño, hijo del director de la cárcel. Solano Osorio, subdirector de la cárcel de Neiva, resultó gravemente herido y murió el 21 de enero, según el Ministerio de Justicia.

¿Qué pasó con la investigación desde entonces?

Tras el ataque, la Policía activó un ‘Plan Candado’ para dar con los autores. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, dijo ese día que no se conocía ninguna amenaza previa contra los directivos y que le sorprendía que el director llevara apenas diez días en el cargo.

El Ministerio también aseguró que el crimen no podía quedar en la impunidad y, cuando murió el subdirector, volvió a exigir que se esclareciera el atentado.

Con la captura de alias Masmela, las autoridades aseguran haber avanzado en el esclarecimiento del crimen del subdirector de la cárcel de Neiva y en el desmantelamiento de la organización delincuencial conocida como ‘El Mexicano’. Sus integrantes son investigados por su presunta participación en homicidios y otras actividades delictivas en diferentes regiones del país.

¿Cómo llegaron los investigadores hasta esta estructura?

Las primeras pistas surgieron de otro homicidio cometido ese mismo 13 de enero en el barrio Canaima, también en Neiva. Por ese caso, el 20 de febrero fue capturado un hombre señalado de hacer parte de la estructura.

Con el análisis de los elementos materiales probatorios y de la información recopilada, los investigadores encontraron posibles conexiones entre ese asesinato y el atentado contra los funcionarios del Inpec.

A partir de allí reconstruyeron parte de los movimientos de los presuntos responsables y avanzaron en la identificación de quienes habrían participado en la ejecución del doble homicidio. Fue así como llegaron hasta alias Masmela.

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¿Hasta dónde llegaría esta organización?

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, las actividades de la estructura no se limitarían a Neiva. Las autoridades le atribuyen conexiones con hechos registrados en Pitalito, en el sur del Huila, y en Cali, Valle del Cauca.

La captura de alias Masmela se suma a la de febrero y deja abierta la investigación para dar con los demás responsables del crimen del subdirector de la cárcel de Neiva y del niño.