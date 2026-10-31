¿Alguien sabe de nuestros jugadores? Nacional «invadido» por extraños seres

Resumen: Los jugadores de Atlético Nacional llegaron disfrazados al entrenamiento en la sede deportiva de Guarne por la celebración de Halloween. James Rodríguez se caracterizó como el Joker, Mateus Uribe de Blancanieves y Edwin Cardona de vendedor ambulante de bebida energizante. El equipo prepara su visita a Bucaramanga por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

Una mañana diferente se vivió este sábado 31 de octubre en la sede deportiva de Atlético Nacional en Guarne, Antioquia. Los jugadores del plantel profesional llegaron al entrenamiento disfrazados por la celebración de Halloween, en una jornada que el club compartió en sus redes sociales y que no tardó en generar todo tipo de reacciones entre los hinchas verdolagas.

«Una mañana diferente en Guarne. Nuestros jugadores hicieron un gran ambiente al llegar disfrazados a la sede. ¿Qué tal lo hicieron?», escribió la institución junto a las imágenes, en las que se ve a varias de las figuras del equipo caracterizadas con trajes, máscaras y pelucas inspirados en personajes de películas, oficios y figuras de la cultura popular.

James Rodríguez, de Joker

El capitán de la Selección Colombia fue uno de los que más llamó la atención. James Rodríguez apareció caracterizado como el Joker, el famoso villano de Batman: rostro pintado de blanco, cabello verde, camisa blanca y corbata morada, y hasta la característica carta del personaje de ficción en la mano.

El volante cucuteño, máxima figura del equipo que dirige Lucas González, posó para las fotografías junto a sus compañeros y fue uno de los más comentados por los seguidores del club, que destacaron la caracterización del ’10’ verdolaga en la publicación y lo señalaron como uno de los mejores disfraces de la jornada.

Mateus Uribe se vistió de Blancanieves

Otro de los disfraces que más comentarios generó fue el del volante Mateus Uribe, quien apareció vestido de Blancanieves, con el clásico vestido de la princesa en tonos azul, rojo y amarillo, peluca negra, capa roja y una manzana en la mano, uno de los elementos más reconocidos del cuento.

Por su parte, Edwin Cardona optó por un personaje muy colombiano: se disfrazó de vendedor ambulante de una conocida bebida energizante nacional, con el uniforme verde y la peluca rubia que suelen usar los promotores de la marca en las calles del país.

Máscaras de terror y hasta un piloto

La celebración también tuvo espacio para los personajes de miedo. En las imágenes compartidas por el club se ven máscaras de Scream, de la Casa de Papel, de payasos y de otros personajes de terror, además de un jugador caracterizado como soldado y otro como piloto de avión.

Aunque no todos los integrantes del plantel se disfrazaron, la mayoría de los que llegaron caracterizados posaron juntos para las fotografías tanto en las afueras como en el gimnasio de la sede deportiva, en medio del ambiente festivo con el que el equipo cerró la semana de trabajo.

Este tipo de actividades se han vuelto tradición en los clubes del fútbol colombiano cada 31 de octubre, cuando las instituciones aprovechan la fecha para mostrar el lado más relajado de sus planteles y compartir con sus seguidores contenidos diferentes a los de la competencia.

Previa al partido con Bucaramanga

La actividad de Halloween se dio en medio de la preparación del equipo ‘verdolaga’ para su próximo compromiso por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II, cuando visite a Atlético Bucaramanga el lunes 2 de noviembre a las 8:15 p. m. en el estadio Américo Montanini.

Los hinchas reaccionaron con mensajes y comentarios a la publicación, que superó las 34 mil reproducciones en sus primeras horas y se convirtió en uno de los contenidos más comentados del día entre los seguidores del cuadro ‘verdolaga’, que eligieron sus disfraces favoritos de la mañana de Halloween en Guarne.

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Fotos: Atlético Nacional.