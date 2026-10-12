Resumen: La Gobernación de Antioquia desplegó maquinaria y apoyo técnico para atender los daños que dejó el sismo de Panamá en el Urabá. En Turbo, la deformación del terreno afectó cerca de 800 metros de vía, mientras que en Turbo y Necoclí se reportaron daños en viviendas, puentes e instituciones educativas, además de evacuaciones preventivas.

Gobernación activa atención en el Urabá tras el sismo en Panamá: hay viviendas y vías afectadas

La Gobernación de Antioquia puso en marcha acciones para atender las afectaciones que dejó el sismo registrado en Panamá el pasado 9 de octubre en el Urabá antioqueño. A través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), dispuso maquinaria y acompañamiento técnico para intervenir los sectores perjudicados, especialmente en la vía que comunica a Turbo con el corregimiento de Nuevo Antioquia.

En este corredor rural, la deformación del terreno asociada a la reactivación de diapiros de lodo tras el movimiento sísmico comprometió cerca de 800 metros lineales de carretera y ocasionó daños en viviendas e infraestructura. Por ello, los equipos técnicos trabajan en la evaluación de las condiciones del suelo y en las acciones necesarias para reducir los riesgos.

El Dagran informó que para atender la emergencia se dispuso maquinaria amarilla, entre la que se encuentran una motoniveladora, un vibrocompactador, volquetas y una retroexcavadora. Además, una segunda retroexcavadora de 20 toneladas se dirige al sector para reforzar las labores de intervención.

Los trabajos se desarrollan en coordinación con las autoridades locales y con el acompañamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El propósito es avanzar en la rehabilitación del tramo afectado y contribuir al restablecimiento de la movilidad en esta zona del Urabá.

Turbo concentra parte de las intervenciones por daños en la infraestructura

Además de las afectaciones en la vía hacia Nuevo Antioquia, en Turbo se reportaron daños en los puentes La Mica y Galilea, así como en dos instituciones educativas. Las autoridades mantienen la evaluación de estas estructuras para establecer las medidas que se requieren.

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En la vereda Tío López, 15 viviendas fueron declaradas inhabitables debido a los daños ocasionados por el sismo. Esta situación hace parte del balance de afectaciones que atienden los organismos departamentales y locales.

La intervención del corredor vial constituye uno de los principales frentes de trabajo, debido a la extensión del terreno comprometido y a la necesidad de evaluar sus condiciones antes de avanzar en la recuperación.

Necoclí también recibió el impacto del movimiento sísmico

El balance de la Gobernación incluye afectaciones en viviendas de Necoclí. En este municipio se reportaron 16 inmuebles perjudicados en el corregimiento Las Changas y la vereda Bella Vista; además, una vivienda colapsó en esta última zona.

Ante las condiciones de las edificaciones, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de las familias afectadas, que permanecen temporalmente en un albergue mientras se adelantan las evaluaciones técnicas.

De acuerdo con el reporte departamental, el total de viviendas afectadas en Turbo y Necoclí asciende a 32. Entretanto, continúan las labores de revisión de las zonas comprometidas para determinar las intervenciones necesarias y reducir los riesgos para sus habitantes.

La Gobernación de Antioquia, mediante el Dagran y en articulación con las entidades involucradas, mantiene las acciones de atención en el Urabá, con énfasis en la evaluación del terreno, la intervención de la carretera rural y el acompañamiento a las comunidades afectadas.