Resumen: Medios locales confirmaron la presencia de un cilindro sospechoso en la curva del cementerio de Ocaña, aunque aún se desconoce su contenido. Las autoridades deberán verificar el elemento con personal especializado. La alerta se da tras una serie de hallazgos de artefactos sospechosos en las vías de esa provincia en las últimas semanas.

¡Alerta en Ocaña! Reportan cilindro sospechoso en la curva del cementerio: aún no se sabe qué contiene

Una alerta de seguridad mantiene en vilo esta noche a los habitantes de Ocaña, la segunda ciudad de Norte de Santander. Medios locales confirmaron la presencia de un cilindro sospechoso en el sector de la curva del cementerio, un punto por el que transitan a diario conductores y residentes de esa zona. Lo que aún no se sabe es qué contiene el elemento, por lo que su verificación quedó en manos de personal especializado.

El reporte comenzó a circular en redes sociales y fue difundido por varios medios locales de esa ciudad, lo que generó preocupación entre los habitantes y los conductores que pasan por ese sector, ubicado en uno de los accesos de Ocaña. «Se recomienda evitar la zona, no acercarse ni manipular el elemento y dar aviso inmediato a las autoridades para que personal especializado verifique la situación», indicaron los medios locales en sus publicaciones.

De acuerdo con esos reportes, se trata de una información en desarrollo y se espera el pronunciamiento de las autoridades, que deberán acudir al punto para inspeccionar el objeto y descartar cualquier riesgo para la comunidad. Hasta el momento ni la Policía Nacional ni el Ejército se han referido oficialmente al hallazgo.

Alertas recientes en el corredor vial de Ocaña

La alerta de este lunes se presenta en medio de una serie de hallazgos de artefactos sospechosos en las vías de la provincia de Ocaña. El pasado 25 de octubre, un cilindro sospechoso activó las alarmas en la vía que comunica a Ocaña con Ábrego, lo que obligó a restringir el paso mientras equipos antiexplosivos verificaban el elemento.

Un día después, el 26 de octubre, el Ejército Nacional desactivó tres cargas explosivas instaladas en la vía Ocaña-Cúcuta y habilitó nuevamente el paso vehicular, en un operativo que evitó lo que en ese momento se temió fuera un atentado contra la infraestructura vial y contra la población civil que transita por esa ruta.

Y el 27 de octubre, medios regionales reportaron la aparición de letreros y de un cilindro con las siglas del EPL en varios puntos de la provincia, lo que encendió las alertas de la comunidad por el accionar de los grupos armados ilegales que se disputan esa zona del nororiente colombiano.

Ocaña, una ciudad agroindustrial de más de cien mil habitantes, es además un punto estratégico del mapa vial del país: por su corredor circula buena parte del tránsito entre Cúcuta, el sur del Cesar y la costa Caribe. Esa misma condición la ha convertido en escenario frecuente de la disputa entre estructuras del ELN y del EPL, que mantienen presencia en la región fronteriza con Venezuela.

Recomendaciones para la comunidad

Mientras las autoridades verifican el contenido del cilindro hallado en la curva del cementerio, el llamado a la ciudadanía es claro: no acercarse al lugar, no manipular el objeto bajo ninguna circunstancia, evitar transitar por ese punto y reportar de inmediato cualquier información a la Policía Nacional o al Ejército.

Los expertos en manejo de artefactos sospechosos recuerdan que este tipo de elementos solo deben ser intervenidos por unidades antiexplosivas, pues cualquier manipulación podría activar sus mecanismos en caso de que contengan algún tipo de carga.

La presencia de estos artefactos en las vías no solo representa un riesgo directo para quienes transitan por ellas, sino que afecta la movilidad, el comercio y el abastecimiento de la provincia, pues cada alerta obliga a restringir el paso durante las verificaciones.

Minuto30 estará atento al pronunciamiento de las autoridades sobre esta alerta y actualizará la información cuando se conozca oficialmente qué contiene el cilindro hallado en la curva del cementerio de Ocaña.

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