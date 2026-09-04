Resumen: Un cobarde hostigamiento con explosivos lanzados desde el aire sacudió las instalaciones militares en Norte de Santander, dejando dos uniformados muertos y cinco más heridos. Una aeronave de la Fuerza Aérea también resultó afectada.

Presidente sentencia al ELN tras cobarde ataque a soldados en Ocaña: diseñará ofensiva para el Catatumbo

Minuto30.com .- La violencia del ELN vuelve a enlutar a las Fuerzas Militares de Colombia. En las últimas horas, integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo perpetraron un grave ataque terrorista utilizando tecnología no tripulada. Los subversivos desplegaron drones cargados con artefactos explosivos sobre el Cantón Militar El Trapiche, ubicado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

El balance preliminar de esta incursión armada deja un doloroso saldo para la institución. Las autoridades confirmaron la muerte de dos uniformados: un oficial y un soldado profesional que perdieron la vida en el lugar de las detonaciones. Asimismo, otros cinco soldados profesionales resultaron heridos y están recibiendo atención médica.

La magnitud de las explosiones dentro de la base militar también dejó daños materiales, logrando alcanzar con esquirlas a una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana que se encontraba en el cantón.

«No nos van a doblegar con terrorismo»

El abogado y figura pública Abelardo De La Espriella visibilizó y condenó fuertemente el ataque a través de sus redes sociales, expresando su solidaridad con las familias de los uniformados asesinados y lanzando una severa advertencia a la guerrilla.

«Al ELN le digo con absoluta claridad: por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado», sentenció De La Espriella. Además, anticipó que se articulará con la cúpula militar y de Policía para diseñar una nueva ofensiva estratégica en la región del Catatumbo, con el objetivo de golpear frontalmente las estructuras, cabecillas y economías ilícitas que financian el narcoterrorismo en esta zona del país.