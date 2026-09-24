Resumen: Recapturaron en Cáceres a Faiber Antonio Bassa Terán, uno de los 10 presos que escaparon de la estación de Policía de Caucasia. Las autoridades mantienen la búsqueda de los nueve restantes.

Cayó uno de los 10 que se volaron de la estación de Caucasia

Las autoridades lograron la recaptura de uno de los diez hombres que escaparon de la estación de Policía de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, durante la madrugada del pasado 14 de septiembre. El procedimiento se realizó en el corregimiento de Guarumo, jurisdicción de Cáceres.

El operativo fue adelantado por tropas del Gaula Militar de la Brigada 14 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, como parte de las labores de búsqueda y seguimiento activadas después de la fuga.

El hombre recapturado fue identificado como Faiber Antonio, quien permanecía privado de la libertad en una sala temporal de las instalaciones policiales y estaba sindicado por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo. Tras ser localizado, quedó nuevamente a disposición de las autoridades competentes y ahora deberá responder también por el delito de fuga de presos.

De acuerdo con las autoridades, la fuga ocurrió cuando los detenidos habrían utilizado seguetas para vulnerar la cadena que aseguraba una de las rejas de la estación y posteriormente ejercieron fuerza para salir del lugar.

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Luego de conocerse la evasión, la fuerza pública puso en marcha un plan candado en el Bajo Cauca y en municipios cercanos, incluyendo zonas limítrofes con el departamento de Córdoba, con el propósito de ubicar a los prófugos.

Para facilitar la localización de los nueve hombres que aún permanecen fugitivos, se mantiene una recompensa de hasta $50 millones por información que permita establecer su paradero y concretar sus recapturas.

Entre los prófugos que son buscados por las autoridades está Arley Velázquez Suárez, alias ‘El Mello’, señalado como cabecilla de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo.

Los operativos de registro y control continúan en diferentes puntos del Bajo Cauca y municipios cercanos, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias que permitieron la fuga.

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