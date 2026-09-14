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Resumen: Diez detenidos escaparon durante la madrugada de la estación de Policía de Caucasia luego de vulnerar la seguridad de la sala temporal de retención. Entre los fugados estaría alias ‘El Mello’, señalado presunto cabecilla del Clan del Golfo. Las autoridades activaron un plan candado y ofrecen hasta $50 millones por información que permita ubicarlos.

¡Alerta en Caucasia! 10 detenidos se fugaron y ofrecen hasta $50 millones por información

Una fuga de 10 personas privadas de la libertad se registró durante la madrugada de este lunes en la estación de Policía de Caucasia, Antioquia. Los detenidos permanecían en una sala temporal de retención cuando lograron salir de las instalaciones.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:50 de la mañana, según la información entregada por las autoridades. Los detenidos habrían utilizado una segueta para afectar una cadena que reforzaba la estructura de seguridad y posteriormente retiraron un candado. Luego, mediante la fuerza, consiguieron abrir la reja y abandonar la sala.

El personal de guardia reaccionó ante la situación y logró impedir que otros internos escaparan. Tras la fuga, las autoridades pusieron en marcha un plan candado en Caucasia, con apoyo de municipios vecinos y de las autoridades del departamento de Córdoba.

Además, se inició la revisión de las cámaras de seguridad para establecer la ruta que tomaron los fugados y obtener elementos que contribuyan a su ubicación.

Ofrecen hasta $50 millones por información

La Alcaldía de Caucasia y la Policía anunciaron una recompensa de hasta $50 millones para quienes entreguen información que permita ubicar a los diez hombres y contribuir con su recaptura.

Las autoridades también adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que fue vulnerada la seguridad de la sala temporal de retención.

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Entre los fugados se encuentra Arley Antonio Velázquez Suárez, alias ‘El Mello’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la subestructura ‘Yeison Leudo Chaverra’ del Clan del Golfo.

El hombre había sido capturado en agosto y era señalado por su presunta participación en hechos relacionados con homicidios y extorsiones en los corregimientos de Guarumo, Jardín de Tamaná y Puerto Bélgica.

Estos son los 10 fugados

Arley Velázquez, alias ‘El Mello’.

Juan Carlos Cara, por concierto para delinquir.

Julio Peralta, por fabricación, tráfico y porte de armas de municiones de uso restringido.

Alex José Alberto, por homicidio agravado.

Juan Camilo Montoya, por violencia intrafamiliar.

Leider Osorio, por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Abraham Díaz, por feminicidio.

Darío Sierra, por hurto calificado.

Faider Bassa, por acceso carnal o acto sexual abusivo.

Carlos Gómez, por acto sexual abusivo con menor de 14 años.

Los tiempos de permanencia de los detenidos en la sala temporal de retención oscilaban entre 23 y 404 días.

Las autoridades mantienen la búsqueda en el Bajo Cauca y sectores cercanos, mientras avanzan las labores para lograr la recaptura de los diez fugados.