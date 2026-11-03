¡Alerta en Antioquia! El Clan del Golfo ya tiene influencia en 94 de los 125 municipios

Resumen: La Gobernación de Antioquia reveló que el Clan del Golfo pasó de tener influencia en 54 municipios en 2022 a 94 en 2026, tres de cada cuatro del departamento. Las disidencias de las Farc crecieron 75% y la extorsión aumentó 56,8%.
El Clan del Golfo pasó de tener influencia en 54 municipios de Antioquia en 2022 a 94 en 2026, es decir, cerca de tres de cada cuatro de los 125 que tiene el departamento. Las disidencias de las Farc, por su parte, aumentaron 75% su presencia: saltaron de 12 a 21 municipios, mientras que el ELN pasó de 16 a 17.
Los datos son de la Gobernación de Antioquia y fueron entregados al representante a la Cámara Simón Molina en respuesta a un derecho de petición radicado el pasado 23 de octubre, según reveló La FM.
La propia Gobernación aclaró que los porcentajes miden el número de municipios con influencia «identificada o reportada» en los consejos de seguridad, escenarios en los que la información la presenta la Fuerza Pública. Es decir, las cifras describen los registros disponibles para las autoridades y no necesariamente una medición del control territorial exclusivo de estos grupos ilegales.
Tras conocerse los resultados, el congresista Simón Molina achacó el crecimiento de las estructuras armadas a la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro. «¡¡¡La Paz Total: el plan era quedarse con Antioquia y regalársela a los criminales!!! El Gobierno anterior dejó a Antioquia convertida en el territorio más codiciado por el Clan del Golfo y las disidencias», trinó el representante.
La extorsión, otro de los flagelos que más golpea a comerciantes y ciudadanos en el departamento, siguió una línea similar. Entre agosto de 2022 y agosto de 2026 se registraron 8.390 casos en el departamento, 56,8% más que los 5.350 del cuatrienio anterior, según el Sistema de Información Estadístico de la Policía Nacional. En 2026, con corte al 14 de octubre, hay 1.631 casos, 3% menos que en el mismo periodo de 2025.
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En las economías ilegales, la coca bajó 8,6% en 2024 y llegó a 17.163 hectáreas, según el Sistema de Información de Drogas de Colombia. Aun así, Antioquia sigue siendo el quinto departamento con más cultivos y el 97% de ellos se concentra en el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste, precisamente las subregiones donde más se ha expandido el Clan del Golfo.
Valdivia, el municipio con más área sembrada, pasó de 2.623 hectáreas en 2018 a 4.311 en 2024. Por su parte, la minería de oro de aluvión, medida por la UNODC, alcanzó 45.042 hectáreas en 2025, el 38% del total nacional, con el 96% concentrado también en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño.
Estas dos economías ilegales, los cultivos de coca y la minería de oro de aluvión, son consideradas las principales fuentes de financiación de los grupos armados que operan en el departamento y explicarían, en parte, el interés del Clan del Golfo y de las disidencias por mantener y ampliar su presencia en esos territorios.
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Las cifras oficiales muestran que, a pesar de los golpes que la Fuerza Pública le ha propinado al Clan del Golfo en las últimas semanas en el Bajo Cauca, el Nordeste y el Oriente antioqueño, entre ellos la destrucción de un laboratorio de pasta base en Puerto Valdivia y la captura de dos presuntos integrantes de esa estructura en Rionegro con marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco, los grupos ilegales siguen expandiendo su influencia en Antioquia.
El panorama preocupa a las autoridades y al Congreso, pues la expansión se registró durante el cuatrienio de la Paz Total, la política de negociación con grupos armados del Gobierno Petro, y ahora la mirada está puesta en la estrategia de seguridad que se implemente para recuperar el control de los municipios donde estos grupos tienen influencia identificada o reportada.
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