Resumen: La Gobernación de Antioquia reveló que el Clan del Golfo pasó de tener influencia en 54 municipios en 2022 a 94 en 2026, tres de cada cuatro del departamento. Las disidencias de las Farc crecieron 75% y la extorsión aumentó 56,8%.

¡Alerta en Antioquia! El Clan del Golfo ya tiene influencia en 94 de los 125 municipios

El Clan del Golfo pasó de tener influencia en 54 municipios de Antioquia en 2022 a 94 en 2026, es decir, cerca de tres de cada cuatro de los 125 que tiene el departamento. Las disidencias de las Farc, por su parte, aumentaron 75% su presencia: saltaron de 12 a 21 municipios, mientras que el ELN pasó de 16 a 17.

Los datos son de la Gobernación de Antioquia y fueron entregados al representante a la Cámara Simón Molina en respuesta a un derecho de petición radicado el pasado 23 de octubre, según reveló La FM.

La propia Gobernación aclaró que los porcentajes miden el número de municipios con influencia «identificada o reportada» en los consejos de seguridad, escenarios en los que la información la presenta la Fuerza Pública. Es decir, las cifras describen los registros disponibles para las autoridades y no necesariamente una medición del control territorial exclusivo de estos grupos ilegales.

Tras conocerse los resultados, el congresista Simón Molina achacó el crecimiento de las estructuras armadas a la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro. «¡¡¡La Paz Total: el plan era quedarse con Antioquia y regalársela a los criminales!!! El Gobierno anterior dejó a Antioquia convertida en el territorio más codiciado por el Clan del Golfo y las disidencias», trinó el representante.

La extorsión, otro de los flagelos que más golpea a comerciantes y ciudadanos en el departamento, siguió una línea similar. Entre agosto de 2022 y agosto de 2026 se registraron 8.390 casos en el departamento, 56,8% más que los 5.350 del cuatrienio anterior, según el Sistema de Información Estadístico de la Policía Nacional. En 2026, con corte al 14 de octubre, hay 1.631 casos, 3% menos que en el mismo periodo de 2025.

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En las economías ilegales, la coca bajó 8,6% en 2024 y llegó a 17.163 hectáreas, según el Sistema de Información de Drogas de Colombia. Aun así, Antioquia sigue siendo el quinto departamento con más cultivos y el 97% de ellos se concentra en el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste, precisamente las subregiones donde más se ha expandido el Clan del Golfo.

Valdivia, el municipio con más área sembrada, pasó de 2.623 hectáreas en 2018 a 4.311 en 2024. Por su parte, la minería de oro de aluvión, medida por la UNODC, alcanzó 45.042 hectáreas en 2025, el 38% del total nacional, con el 96% concentrado también en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño.

Estas dos economías ilegales, los cultivos de coca y la minería de oro de aluvión, son consideradas las principales fuentes de financiación de los grupos armados que operan en el departamento y explicarían, en parte, el interés del Clan del Golfo y de las disidencias por mantener y ampliar su presencia en esos territorios.

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Las cifras oficiales muestran que, a pesar de los golpes que la Fuerza Pública le ha propinado al Clan del Golfo en las últimas semanas en el Bajo Cauca, el Nordeste y el Oriente antioqueño, entre ellos la destrucción de un laboratorio de pasta base en Puerto Valdivia y la captura de dos presuntos integrantes de esa estructura en Rionegro con marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco, los grupos ilegales siguen expandiendo su influencia en Antioquia.

El panorama preocupa a las autoridades y al Congreso, pues la expansión se registró durante el cuatrienio de la Paz Total, la política de negociación con grupos armados del Gobierno Petro, y ahora la mirada está puesta en la estrategia de seguridad que se implemente para recuperar el control de los municipios donde estos grupos tienen influencia identificada o reportada.