Resumen: La Fiscalía imputó acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado a Shenner José, investigado por la muerte de una niña de nueve años hallada en una alcantarilla de Ciudad Bolívar. Los análisis forenses indicarían agresiones el día del crimen y meses antes. Su responsabilidad deberá definirse en el proceso.

Niña hallada en una alcantarilla de Bogotá: un dictamen destapó más horror en el caso

El caso de la niña de nueve años encontrada sin vida en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en Bogotá, sumó una nueva imputación. La Fiscalía incorporó otro delito al proceso contra Shenner José, señalado de causar su muerte, después de analizar pruebas forenses que ampliarían lo conocido sobre las agresiones contra la menor.

El nuevo cargo es acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. La decisión se sustenta en elementos materiales probatorios y en un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según la información del ente investigador.

El hombre ya estaba vinculado al expediente por feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Por eso, el avance judicial no corresponde a una nueva captura, sino a la incorporación de otra conducta a la investigación por el crimen.

Los hallazgos que ampliaron la investigación

Los análisis de Medicina Legal indicarían que la niña habría sufrido agresiones sexuales el día de su muerte y también meses antes. Esa es una de las conclusiones que llevó a la Fiscalía a revisar el alcance de los hechos inicialmente atribuidos al procesado.

El ente acusador explicó que esos comportamientos contra la integridad y la formación sexual de la víctima no se habrían limitado a tocamientos abusivos. Con ese material, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), de la Seccional Bogotá, formuló la nueva imputación.

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La información forense extiende así el período que examinan los investigadores. La hipótesis de la Fiscalía apunta a agresiones en distintos momentos, y no únicamente a lo ocurrido antes del hallazgo del cuerpo en la alcantarilla. Estas conductas siguen siendo materia del proceso judicial.

El recorrido antes del hallazgo en la alcantarilla

La reconstrucción del caso comienza el 14 de septiembre, en una vivienda de Mosquera, Cundinamarca. Allí, según la investigación, Shenner José sostuvo una discusión con su compañera sentimental, hermana de la niña, y habría asumido una actitud violenta.

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En medio de esa situación, la menor salió del inmueble para buscar ayuda. El hombre presuntamente fue detrás de ella y, cuando la alcanzó, la convenció de subir a su motocicleta. Después la habría llevado a una propiedad en Fontibón, en el occidente de Bogotá.

El 15 de septiembre, un día después de ese traslado, el cuerpo de la niña fue encontrado en un canal de aguas lluvias de Ciudad Bolívar. El hallazgo puso en marcha las actuaciones para esclarecer su muerte y establecer la presunta participación del hoy procesado.

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Con la nueva imputación, el expediente reúne los señalamientos por feminicidio agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravados y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. La imputación no equivale a una condena: la responsabilidad penal del hombre deberá definirse dentro del proceso, con las garantías judiciales correspondientes.

Una línea para pedir ayuda y proteger a los niños

Ante situaciones que amenacen los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dispone de la Línea 141, gratuita en todo el país y disponible las 24 horas. Tanto adultos como menores pueden comunicarse para reportar una emergencia o pedir orientación.

Este canal recibe alertas por violencia sexual, maltrato infantil y otras vulneraciones. Su equipo de profesionales brinda asesoría y puede coordinar acciones con las autoridades competentes cuando un niño está en peligro. No es necesario ser la víctima para llamar: también pueden hacerlo quienes conozcan una situación que comprometa su seguridad.