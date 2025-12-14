Línea Habilitada: Gobernación de Antioquia ofrece información oficial a familias de víctimas del accidente en Remedios

Resumen: La Gobernación ha dispuesto una línea telefónica específica para entregar información oficial a las personas interesadas, poniendo especial foco en las familias de las víctimas y los lesionados del trágico accidente ocurrido en jurisdicción de Remedios.
Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón (@AndresJRendonC), ha informado a la ciudadanía sobre la habilitación de un número de contacto clave para atender la emergencia del bus de egresados del Liceo Antioqueño.
La Gobernación ha dispuesto una línea telefónica específica para entregar información oficial a las personas interesadas, poniendo especial foco en las familias de las víctimas y los lesionados del trágico accidente ocurrido en jurisdicción de Remedios.
El número habilitado para recibir información y orientación es:
313 477 8391
Se pide a la comunidad utilizar este número responsablemente para garantizar que las familias directamente afectadas puedan acceder a la información con prontitud.
Lea también: ¡Cifras devastadoras! Más de 10 muertos y 20 heridos deja siniestro vial con egresados de Bello
Aquí más Noticias de Antioquia
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios