Línea Habilitada: Gobernación de Antioquia ofrece información oficial a familias de víctimas del accidente en Remedios

    Publicado por: SoloDuque

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón (@AndresJRendonC), ha informado a la ciudadanía sobre la habilitación de un número de contacto clave para atender la emergencia del bus de egresados del Liceo Antioqueño.

    La Gobernación ha dispuesto una línea telefónica específica para entregar información oficial a las personas interesadas, poniendo especial foco en las familias de las víctimas y los lesionados del trágico accidente ocurrido en jurisdicción de Remedios.

    El número habilitado para recibir información y orientación es:

    313 477 8391

    Se pide a la comunidad utilizar este número responsablemente para garantizar que las familias directamente afectadas puedan acceder a la información con prontitud.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


