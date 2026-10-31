¡Alarma en Itagüí! Incendio estructural en el barrio Playa Rica moviliza a los Bomberos

Resumen: Reporte preliminar de un incendio estructural en el barrio Playa Rica de Itagüí. Bomberos en desplazamiento; sin balance oficial aún. Contexto de incendios recientes en el municipio y recomendaciones.

Un incendio estructural se registra en la tarde de este sábado 31 de octubre en el barrio Playa Rica, del municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá. Unidades del Cuerpo de Bomberos se encuentran en desplazamiento hacia el sector para atender la emergencia, que fue reportada por los Guardianes de Antioquia.

La alerta fue divulgada a través de la cuenta oficial de Instagram de los Guardianes de Antioquia, en la que se informó que se trata de un incendio estructural y se recomendó a la ciudadanía transitar con precaución por la zona mientras avanzan las labores de atención.

En las imágenes compartidas por ese organismo se observa una densa columna de humo negro que se levanta sobre las viviendas del sector, visible desde varios puntos del municipio. Hasta el momento no se conoce el origen de las llamas ni se ha entregado un balance oficial sobre personas afectadas o daños materiales.

Una emergencia en desarrollo

De acuerdo con el reporte preliminar, las unidades de los Bomberos se movilizaron hacia Playa Rica apenas se recibió la llamada de emergencia. En este tipo de incendios estructurales, la prioridad de los organismos de socorro es confirmar si hay personas al interior de la edificación afectada, controlar la propagación de las llamas hacia las viviendas cercanas y asegurar el perímetro para proteger a los vecinos.

Las autoridades no han confirmado cuántas máquinas y unidades atienden la situación, ni si fue necesario evacuar inmuebles aledaños. Tampoco se ha establecido si el fuego se presentó en una vivienda, un local comercial o una bodega. Se espera que en las próximas horas los organismos de socorro y la Alcaldía de Itagüí entreguen un parte oficial con el detalle de lo ocurrido.

El barrio Playa Rica es un sector residencial de Itagüí, uno de los municipios más densamente poblados de Colombia. En esa zona del sur del Valle de Aburrá, las viviendas de uno y dos pisos en ladrillo se levantan muy próximas unas de otras, una condición que suele aumentar el riesgo de propagación cuando se presentan conflagraciones en horas de la tarde, cuando muchas familias están en casa.

Itagüí, un municipio golpeado por varios incendios recientes

Esta no es la primera emergencia de este tipo que enfrenta Itagüí en las últimas semanas. El pasado 20 de octubre, la explosión de una pipeta de gas en el barrio La Santa Cruz provocó un grave incendio que dejó seis adultos con quemaduras y un menor de edad con una posible fractura, según reportaron medios locales y nacionales. Aquella emergencia movilizó a varias unidades de socorro y mantuvo en vilo a los vecinos del sector durante horas.

Meses atrás, en abril, un incendio de grandes proporciones consumió una empresa de bicicletas del municipio y requirió la atención de más de 100 unidades de Bomberos, que trabajaron por más de 18 horas hasta controlar los puntos calientes, tras el colapso del techo de la estructura. En mayo, otro incendio en un edificio del municipio dejó seis personas heridas y quedó en investigación por la hipótesis de que habría sido provocado.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí es el organismo encargado de la primera respuesta en el municipio, con el apoyo, cuando la magnitud lo requiere, del Departamento Administrativo de la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagrd) y de los Bomberos de municipios vecinos del Valle de Aburrá. Los Guardianes de Antioquia, el programa de la Gobernación que monitorea la seguridad en el departamento, suelen ser quienes entregan los primeros reportes de este tipo de emergencias en tiempo real.

Recomendaciones para la ciudadanía

Mientras avanza la atención de la emergencia, las autoridades piden a los ciudadanos evitar el paso por el sector de Playa Rica, ceder la vía a los vehículos de emergencia y abstenerse de acercarse al punto del incendio para no interferir en las labores de los socorristas. También recomiendan mantenerse informados únicamente por los canales oficiales y no difundir información no verificada sobre posibles víctimas o causas del siniestro.

Los vecinos de las viviendas cercanas al foco del incendio deben seguir las indicaciones de los uniformados y, en caso de que el humo se dirija hacia sus inmuebles, cerrar puertas y ventanas y humedecer paños para cubrir vías respiratorias, en especial de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Esta es una información preliminar. Minuto30 consultó los canales oficiales y a la hora de publicación de esta nota no se había entregado un balance definitivo de la emergencia. Cualquier dato sobre personas lesionadas, familias afectadas o el origen del incendio deberá ser confirmado por los organismos de socorro de Itagüí y de Antioquia.

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