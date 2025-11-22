Resumen: La volqueta, que circulaba en sentido norte-sur, impactó al menos ocho vehículos, dos de ellos buses de servicio público y varios automóviles, generando una compleja escena de emergencia.

¡Al menos tres de gravedad! Cifra de lesionados en accidente de Robledo asciende a 9

Minuto30.com .- Un grave accidente se registró al mediodía de este sábado 22 de noviembre en la Loma de Robledo, a la altura de la Carrera 80 con Calle 65, luego de que una volqueta perdiera presuntamente los frenos e impactara múltiples vehículos. El siniestro ha dejado un saldo preliminar de nueve personas lesionadas, de las cuales tres presentan heridas de gravedad.

La volqueta, que circulaba en sentido norte-sur, impactó al menos ocho vehículos, dos de ellos buses de servicio público y varios automóviles, generando una compleja escena de emergencia.

Las unidades de la Secretaría de Movilidad y el Cuerpo de Bomberos se encuentran en el sitio coordinando el rescate, el conteo final de lesionados y el despeje de la vía.

A raíz del accidente, el tráfico en el sector se ha visto severamente afectado. La vía permanece cerrada en ambos sentidos, específicamente desde la calle 65 hasta la calle 54A, mientras se retiran los vehículos involucrados y se restablece la movilidad en este importante corredor de la ciudad.

