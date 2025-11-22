Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
    Balance preliminar del accidente provocado por una volqueta sin frenos en Robledo

    Las autoridades de tránsito y organismos de socorro atienden la emergencia

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Las autoridades de tránsito y organismos de socorro atienden la emergencia para gestionar el flujo vehicular y determinar las causas exactas del grave incidente.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un grave accidente de tránsito se registró este sábado 22 de noviembre al mediodía en el sector de Robledo, Medellín, involucrando una volqueta que, según reportes preliminares, habría sufrido una falla en los frenos.

    El siniestro fue de gran magnitud, con un saldo inicial de al menos ocho personas heridas. Tres de los lesionados presentan heridas de consideración y fueron trasladados de urgencia a centros hospitalarios cercanos.

    En total, se vieron involucrados ocho vehículos, incluyendo la volqueta de doble troque y un bus de servicio público que se movilizaba con pasajeros.

    Bus con pasajeros involucrado en grave accidente provocado por volqueta sin frenos en Robledo

    En contexto: ¡Urgente! Volqueta sin frenos en Robledo provoca grave accidente

    Aquí más Noticias de Medellín


