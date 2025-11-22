¡Urgente! Volqueta sin frenos en Robledo provoca grave accidente

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Actualización: se conoce balance preliminar

Lea acá: Balance preliminar del accidente provocado por una volqueta sin frenos en Robledo

Minuto30.com .- Un grave accidente se registró al mediodía de este sábado 22 de noviembre de 2025 en el sector de Robledo, Medellín, cuando una volqueta al parecer sin frenos impactó a un bus de servicio público que transportaba pasajeros y a un vehículo particular.

El hecho ocurrió en un punto neurálgico del tráfico, en la Carrera 80 con Calle 65, justo en las inmediaciones del Éxito de Robledo.

La emergencia es atendida por los organismos de socorro. Dada la magnitud del impacto, se espera el reporte oficial sobre el número de heridos y si el accidente provocó posibles pérdidas humanas.

Las autoridades han iniciado la investigación para determinar las causas exactas del siniestro, enfocándose en la presunta falla mecánica de la volqueta.

