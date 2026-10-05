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    EPM le hace el llamado al sur del Valle de Aburrá: el ahorro de agua no llega ni al 30% de la meta

    Un sistema va casi en la meta, pero otros dos están muy lejos. ¿Su municipio está cumpliendo? Así va el ahorro de agua en el Valle de Aburrá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    EPM le hace el llamado al sur del Valle de Aburrá: el ahorro de agua no llega ni al 30% de la meta
    Foto de archivo.
    EPM le hace el llamado al sur del Valle de Aburrá: el ahorro de agua no llega ni al 30% de la meta

    Resumen: Reporte de EPM del 4 de octubre: el ahorro de agua en el sistema La Fe apenas llega al 29 % de la meta. Así va su sector en el Valle de Aburrá.

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    El ahorro de agua en el Valle de Aburrá sigue lejos de lo esperado en dos de los tres sistemas que abastecen a la región. Así lo muestra el reporte de EPM correspondiente al domingo 4 de octubre.

    El caso más crítico es el del sistema La Fe, donde cada hogar ahorró en promedio 20 litros diarios, cuando la meta es de 70. Eso significa que apenas se alcanza el 29% del objetivo y que hay una diferencia de 50 litros por vivienda al día. Por eso, EPM hizo un llamado a aumentar el ahorro de agua en este sistema.

    La Fe surte a los municipios de La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí y Caldas, además del sur de Medellín.

    En Riogrande II el panorama es un poco mejor, aunque sigue muy lejos de lo requerido. Allí el ahorro promedio fue de 29 litros por hogar al día frente a una meta de 70, es decir, cerca del 41 %. Si bien supera a La Fe por 9 litros, la brecha sigue siendo de 41 litros diarios por vivienda.

    Riogrande II atiende a Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín.

    El mejor comportamiento lo registró Piedras Blancas, con un ahorro promedio de 81 litros diarios por hogar frente a una meta de 92. Así, cumple aproximadamente el 88% de lo previsto. Este resultado incluye tanto el ahorro voluntario como las interrupciones programadas del servicio.

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    Piedras Blancas abastece a las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria.

    Con estas cifras, EPM insiste en que cada gota cuenta. Pide a los ciudadanos reforzar el ahorro de agua en sus casas, lugares de trabajo y centros de estudio, sobre todo en los sectores donde las metas siguen lejos de cumplirse.

    EPM le hace el llamado al sur del Valle de Aburrá: el ahorro de agua no llega ni al 30% de la meta

    Foto de cortesía.

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