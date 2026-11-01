Ahorro de agua: Piedras Blancas llegó a 71 litros por hogar; La Fe se estancó y Riogrande II retrocedió

Resumen: EPM informó que el sábado 31 de octubre el sistema Piedras Blancas alcanzó un ahorro de 71 litros diarios por hogar, el 77,2 % de la meta, mientras Riogrande II bajó a 20 litros y en La Fe el consumo aumentó. Aunque no hay interrupciones programadas, la empresa pide mantener el ahorro ante los meses más secos del fenómeno de El Niño, esperados entre enero y marzo.

EPM entregó este domingo 1 de noviembre el balance del ahorro de agua del sábado 31 de octubre en Medellín y el Valle de Aburrá, con un llamado claro a la ciudadanía: aunque en este momento no hay interrupciones programadas del servicio de acueducto, los hogares deben mantener el ahorro para prepararse para los meses más secos del fenómeno de El Niño, que se esperan entre enero y marzo.

«¡Que la ausencia de interrupciones no signifique dejar de ahorrar! Cada litro cuenta», señaló la empresa en su reporte, en el que también agradeció a las familias que siguen comprometidas con el cuidado del recurso.

Así estuvo el ahorro el sábado 31 de octubre

El embalse Piedras Blancas, que abastece las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria de Medellín, registró un ahorro de 71 litros diarios por hogar, frente a una meta de 92 litros. Es decir, los hogares de ese sistema cumplieron el 77,2 % del objetivo y quedaron a solo 21 litros de alcanzarlo. Es el registro más alto de la última semana y una mejora significativa frente a los 43 litros del viernes.

En el sistema La Fe, que suministra a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín, EPM advirtió en su reporte que el consumo aumentó. Según la infografía oficial, el ahorro de ese sistema fue de 31 litros diarios por hogar, igual que el viernes, frente a una meta de 70 litros: apenas el 44,3 % del objetivo, con una brecha de 39 litros.

El embalse Riogrande II, que abastece a Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín, registró un ahorro de 20 litros por hogar, 11 menos que el viernes, frente a una meta de 70 litros. El cumplimiento fue del 28,6 %, el más bajo de los tres sistemas, y la brecha llegó a 50 litros.

Cómo va la semana en los tres sistemas

Entre el 24 y el 31 de octubre, el ahorro promedio fue de 49 litros diarios por hogar en Piedras Blancas, de 30 litros en La Fe y de 34 litros en Riogrande II, todos por debajo de las metas diarias, que son de 92 litros en el primer sistema y de 70 en los otros dos.

La evolución diaria muestra un comportamiento irregular. Piedras Blancas arrancó la semana en 41 litros, subió a 66 el 25 de octubre, cayó a 37 el 28 y cerró con el salto a 71 del sábado. La Fe llegó a 45 litros el 24 de octubre, se desplomó a 13 el 28 y se estancó en 31 el viernes y el sábado. Riogrande II sostuvo valores entre 43 y 45 litros al inicio de la semana, pero terminó en 20.

Por qué insistir en el ahorro si no hay cortes

Aunque las lluvias de las últimas semanas ayudaron a recuperar los embalses y las interrupciones programadas están suspendidas, EPM advierte que la situación sigue siendo delicada: los aportes de agua de octubre apenas alcanzaron el 47 % de lo que históricamente llueve en este mes, y la etapa que requiere mayor atención frente al fenómeno de El Niño se extenderá entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

«Aunque actualmente no hay interrupciones programadas, debemos seguir cuidando el agua para prepararnos para los meses más secos», recordó la empresa, que también informó que desde su propio edificio aporta al cuidado del agua y la energía, en modo ahorro.

Por eso la campaña institucional ¡Ahorra Sí!, que lideran EPM, la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mantiene las metas de ahorro en caudal: 120 litros por segundo en Piedras Blancas, 500 en La Fe y 480 en Riogrande II.

Entre las recomendaciones que la empresa reitera a los hogares están reducir la ducha a tres minutos, cerrar la llave mientras se enjabona o se cepilla los dientes, recoger y reutilizar el agua de la ducha, usar la lavadora con cargas completas y revisar y reparar fugas en llaves, sanitarios y tuberías.

La ciudadanía puede reportar usos inadecuados del agua a través de la línea 300 627 1585 o del 123, mientras que las fugas en las redes de distribución pueden notificarse directamente a EPM en el (604) 444 41 15.

Lea también: Ahorro de agua: La Fe pasó de 13 a 41 litros por hogar, pero todavía falta para la meta

También le puede interesar: Ahorro de agua: a los hogares les faltan hasta 57 litros diarios para cumplir la meta