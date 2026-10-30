Resumen: EPM agradeció el esfuerzo de los hogares, pero el 29 de octubre los hogares abastecidos por Piedras Blancas (39 litros de ahorro frente a una meta de 92), La Fe (41 frente a 70) y Riogrande II (33 frente a 70) no alcanzaron su meta diaria de ahorro de agua. La empresa invita a reducir la ducha a tres minutos, cerrar la llave mientras se enjabona o se cepilla los dientes, reutilizar el agua de la ducha y evitar descargas innecesarias del sanitario.

Ahorro de agua: La Fe pasó de 13 a 41 litros por hogar, pero todavía falta para la meta

El ahorro de agua en los hogares de Medellín y el Valle de Aburrá todavía no alcanza lo que se necesita. EPM agradeció a la comunidad por el esfuerzo que viene haciendo e invitó a no bajar la guardia: el 29 de octubre de 2026, los hogares abastecidos por los tres embalses (Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II) no alcanzaron su meta diaria de ahorro.

Según la empresa, las metas son posibles con pequeñas acciones que, sumadas durante el día, hacen la diferencia. La meta diaria es de 92 litros por hogar en Piedras Blancas y de 70 litros en La Fe y Riogrande II.

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¿Cómo le fue a cada embalse el 29 de octubre?

En Piedras Blancas, los hogares ahorraron en promedio 39 litros al día, frente a una meta de 92. Eso equivale al 42,4 % de la meta y deja una brecha de 53 litros. Este sistema abastece las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria de Medellín.

En La Fe se registraron 41 litros ahorrados por hogar al día, frente a una meta de 70. Alcanza el 58,6 % del objetivo y faltan 29 litros para cumplirlo. Abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín.

En Riogrande II, el ahorro fue de 33 litros por hogar al día, frente a una meta de 70. Representa el 47,1 % de la meta, con una brecha de 37 litros. Este embalse abastece a Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín.

Así ha sido el ahorro de agua desde el 22 de octubre

La gráfica de EPM muestra el comportamiento diario entre el 22 y el 29 de octubre. En ese período, el promedio de litros ahorrados por día fue de 49 litros en Piedras Blancas, 26 en La Fe y 36 en Riogrande II.

EPM aclaró que hasta el 22 de octubre el ahorro combinó el ahorro voluntario con las interrupciones programadas del servicio. Desde el 23 de octubre, la cifra corresponde solo al ahorro voluntario de los hogares.

Gráfica histórica y balance del 29 de octubre. Foto: EPM.

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Así cambió el ahorro frente al día anterior

La gráfica de EPM permite comparar el 29 de octubre con el día anterior. En Piedras Blancas se pasó de 37 a 39 litros por hogar. En La Fe, de 13 a 41 litros, el mejor registro de esa zona entre el 22 y el 29 de octubre. En Riogrande II, de 23 a 33 litros.

Aun con esa mejoría en las tres zonas, ninguna alcanzó la meta diaria: a los hogares de Piedras Blancas les faltaron 53 litros, a los de La Fe, 29, y a los de Riogrande II, 37.

En Piedras Blancas, el día de mayor ahorro del período fue el 22 de octubre, con 75 litros por hogar, cuando todavía se sumaban las interrupciones programadas. En Riogrande II, el mejor registro fue el 24 de octubre, con 45 litros.

Acciones para sumar litros en casa

Para alcanzar las metas, EPM recomienda reducir la ducha a tres minutos, cerrar la llave mientras se enjabona o se cepilla los dientes, recoger y reutilizar el agua de la ducha y evitar descargas innecesarias del sanitario.

La campaña ¡Ahorra Sí! lo explica con cuatro personajes que viven en la casa y se alimentan de los recursos: el Drácula del agua aparece cuando se deja la llave abierta sin necesidad; el Fantasma eléctrico consume aunque nadie lo vea, en habitaciones vacías con las luces encendidas; la Momia de la ducha vive de las duchas eternas, y el Monstruo de las fugas se esconde en los grifos que gotean.

Cada uno se debilita con un hábito: cerrar la llave al cepillarse, apagar las luces que no se usan, reducir el tiempo bajo la ducha y reparar las fugas.

Los personajes de la campaña ¡Ahorra Sí! Foto: EPM.

EPM insistió en que el ahorro de agua es una tarea de todos los días y pidió a cada hogar seguir sumando litros para alcanzar la meta diaria en los tres embalses.