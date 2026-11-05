Resumen: La Alcaldía de Medellín abrió las matrículas 2027 en los colegios oficiales con la campaña «Las grandes historias nacen aquí». Más de 274.000 estudiantes hacen parte del sistema público de la ciudad. Las familias pueden acercarse al colegio de su preferencia o al Núcleo Educativo, con los documentos que pide la Secretaría de Educación.

Abiertas las matrículas 2027 en Medellín: asegure el cupo de sus hijos en un colegio oficial

Las matrículas 2027 ya están abiertas en los colegios oficiales de Medellín. La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Educación, invita a las familias a asegurar los cupos de niñas, niños y jóvenes en todas las comunas y corregimientos de la ciudad.

Con la campaña «Las grandes historias nacen aquí», la Alcaldía quiere mostrar que un médico, una ingeniera, un docente o un emprendedor pueden tener algo en común: sus sueños comenzaron en un colegio oficial de Medellín.

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Más de 274.000 estudiantes ya hacen parte del sistema

Actualmente, más de 274.000 niñas, niños y jóvenes estudian en las instituciones educativas oficiales de la ciudad. Además de su formación académica, fortalecen sus habilidades en programas de bilingüismo, robótica, ciencia, tecnología, arte, deporte y liderazgo estudiantil.

A esto se suma la media técnica, que acerca a los jóvenes a la educación superior y al mundo laboral.

Foto: Alcaldía de Medellín

La campaña de matrículas 2027 destaca además a los egresados de colegios oficiales que hoy son profesionales y que cuentan cómo la educación pública les abrió puertas.

Lo que ofrecen los colegios oficiales

La oferta incluye alimentación escolar, transporte, acompañamiento para la permanencia y el bienestar estudiantil, así como inversiones en infraestructura y dotación que favorecen los ambientes de aprendizaje.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, explicó que los colegios tienen mucho para ofrecer, todo de acuerdo con la oferta de cada institución: «alimentación escolar, alternativas de transporte, espacios renovados, aulas con tecnologías, programas de bilingüismo, educación complementaria, habilidades digitales, media técnica».

Foto: Alcaldía de Medellín

La funcionaria agregó que, con la Escuela Inteligente, la Alcaldía sigue fortaleciendo una educación que reconoce los talentos de los estudiantes y les brinda más oportunidades para aprender y construir sus proyectos de vida.

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Una de las egresadas que hace parte de la campaña es Isabella, arquitecta constructora y exalumna de la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo, quien se graduó en 2015. Su mensaje es para los estudiantes de hoy: «que se atrevan a soñar en grande, que no se limiten», y que aprovechen las becas, pasantías y apoyos económicos que hoy permiten dedicarse al estudio de tiempo completo.

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¿Cómo hacer la matrícula para 2027?

Las familias pueden acercarse a la institución educativa oficial de su preferencia o al Núcleo Educativo que les corresponda para consultar la disponibilidad de cupos y recibir orientación. Las opciones también están disponibles en la página www.medellin.edu.co.

La Secretaría de Educación recuerda que, para un estudiante nuevo, se debe llevar al colegio:

Fotocopia de la tarjeta de identidad (si el estudiante es mayor de 14 años, debe estar renovada y en original).

(si el estudiante es mayor de 14 años, debe estar renovada y en original). Fotocopia del registro civil , en buen estado.

, en buen estado. Fotocopia de los documentos de identidad de los padres o acudiente .

. Certificados de calificaciones originales, con membrete y firma.

originales, con membrete y firma. Fotocopia del certificado de afiliación a la EPS .

. Copia de la ficha del Sisbén, si el estudiante está afiliado.

La matrícula solo puede hacerla el padre o la madre con su documento de identidad original. Si lo hace un acudiente, debe estar autorizado por la entidad competente, como la Comisaría de Familia, la Fiscalía, un juzgado o el ICBF. Además, el estudiante debe estar presente para la firma.

Los casos de estudiantes con enfermedad, discapacidad o situación de vulnerabilidad deben informarse por escrito en el momento de la matrícula, con el soporte respectivo.

Foto: Alcaldía de Medellín

¿Y si un niño aún no tiene cupo?

Si usted conoce un caso de un niño que todavía no está matriculado, puede escribir al correo cupos.edu@medellin.gov.co con su documento de identidad, nombre completo, celular y la descripción del caso. Un profesional de la Secretaría de Educación se comunicará para conocerlo a fondo.

Con estas matrículas abiertas, la invitación de la Alcaldía de Medellín es a no dejar el trámite para última hora y a acercarse desde ya al colegio de su preferencia.