Resumen: EPM agradece el ahorro de agua de la comunidad y la invita a no bajar la guardia ante el fenómeno de El Niño.

Agua: sin cortes programados, pero a Piedras Blancas le faltan 74 litros de ahorro por hogar

El ahorro de agua sigue por debajo de las metas en los tres sistemas que abastecen a Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá. El balance de EPM para el lunes festivo 2 de noviembre de 2026 registró 18 litros ahorrados por hogar en Piedras Blancas, 50 en La Fe y 47 en Riogrande II.

La empresa agradeció el esfuerzo de la comunidad e invitó a mantener los hábitos de cuidado del recurso. El llamado continúa mientras permanecen suspendidas las interrupciones programadas de acueducto del 2 al 8 de noviembre en las zonas oriental y nororiental de Medellín abastecidas por Piedras Blancas.

La suspensión tiene en cuenta el comportamiento reciente de las lluvias, los pronósticos climáticos y el seguimiento permanente a las fuentes del sistema. Esa medida no cambia las metas de ahorro por hogar que EPM mantiene como referencia para afrontar los días más retadores del fenómeno de El Niño.

Foto: cortesía EPM

Agua: Piedras Blancas tiene la mayor distancia frente a su meta

El sistema Piedras Blancas, cuyo embalse está ubicado en el corregimiento de Santa Elena, reportó 18 litros de ahorro diario por hogar frente a una meta de 92. El resultado equivale al 19,6 % del objetivo y deja una diferencia de 74 litros.

Este sistema abastece a las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. Para los hogares de estas zonas, la invitación es a sostener y reforzar las acciones cotidianas que reducen el consumo.

El dato corresponde al ahorro del 2 de noviembre, no al nivel del embalse ni a la cantidad de agua que consume cada vivienda. La comparación con la meta permite ver cuánto falta para alcanzar el objetivo diario señalado por la empresa.

Lea también: Menores en la rumba: operativos de Halloween destapan riesgos en bares de Bogotá

La Fe y Riogrande II también siguen por debajo del objetivo

En La Fe, ubicado en El Retiro, el ahorro llegó a 50 litros por hogar al día, frente a una meta de 70. El cumplimiento fue del 71,4 % y la diferencia pendiente, de 20 litros por hogar.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Este sistema abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín. Aunque fue el que más se acercó porcentualmente a su objetivo en ese balance, todavía quedó por debajo de la referencia establecida.

Por su parte, Riogrande II, en Donmatías, registró 47 litros de ahorro por hogar frente a una meta diaria de 70. Alcanzó el 67,1 % del objetivo y quedó a 23 litros de cumplirlo.

De este sistema dependen Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín. Los resultados muestran que el cuidado del agua sigue siendo una tarea compartida entre los hogares de distintos sectores del Valle de Aburrá.

El balance diario es distinto al promedio de varios días

La infografía de evolución entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre presenta promedios de ahorro por día de 50 litros en Piedras Blancas, 35 en La Fe y 36 en Riogrande II. Esas cifras resumen el período y no deben confundirse con los registros exclusivos del lunes festivo.

Lea también: Accidentes de tránsito en Medellín: seis vidas perdidas en el puente y un llamado a la prudencia

Foto: cortesía EPM. Pulse la imagen para ampliarla.

Pequeños hábitos para mantener el ahorro de agua

EPM recomienda reducir el tiempo de la ducha, cerrar la llave mientras se enjabona o se cepilla los dientes y reutilizar el agua. Son acciones que cada hogar puede incorporar para acercarse a la meta diaria.

El mensaje de la empresa es no bajar la guardia: la suspensión de los cortes programados en Piedras Blancas va acompañada de la invitación a seguir ahorrando. Cada litro cuenta para cuidar las fuentes y proteger la continuidad del servicio.