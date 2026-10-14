Resumen: En un duelo apasionante de cinco goles digno de una final anticipada, los dirigidos por Lucas González pegaron en los momentos justos con tantos de Haydar, Marín y Román. El Poderoso reaccionó en el complemento con doblete de Martegani, pero no le alcanzó para forzar los penales.

¡Qué partidazo! Nacional vence 3-2 al DIM y sella su boleto a semifinales de la Copa Colombia

Minuto30.com .- El estadio Atanasio Girardot fue el epicentro de una noche memorable de fútbol y emociones al límite este miércoles 14 de octubre. En un clásico montañero electrizante y de ida y vuelta que respondió con creces a la expectativa de ambas parcialidades en las tribunas, Atlético Nacional se impuso por 3-2 sobre el Deportivo Independiente Medellín, asegurando en los noventa minutos reglamentarios su clasificación directa a las semifinales de la Copa Colombia.

El duelo a partido único por los cuartos de final dejó en evidencia dos caras completamente opuestas en el desarrollo del juego: un primer tiempo ampliamente dominado por la eficacia táctica y la pelota quieta del conjunto verdolaga, frente a una etapa complementaria volcánica en la que el elenco comandado por Luis Amaranto Perea vendió cara su eliminación, acortando distancias pero quedándose sin tiempo frente al pitazo final.

La pelota quieta como castigo: contundencia verdolaga en el primer tiempo

Desde los primeros compases del encuentro, Atlético Nacional impuso condiciones sobre el gramado, adueñándose de la posesión del esférico e inquietando el arco custodiado por Éder Chaux a través de transiciones rápidas y desbordes constantes por los costados.

El premio a la insistencia llegó sobre el minuto 23 del compromiso

El primer golpe de Haydar: En una acción ensayada de laboratorio, Edwin Cardona ejecutó un tiro de esquina con precisión milimétrica hacia el corazón del área chica, donde apareció el zaguero Haydar para anticipar a la zaga roja y conectar un frentazo inatajable que desató la euforia en la tribuna verde; jugada calcada que ya avisaba por lo que iba Nacional.

El segundo mazazo antes del descanso: Lejos de conformarse, Nacional mantuvo la presión en territorio rival. Sobre el minuto 41, nuevamente la vía del córner desnudó las desatenciones defensivas del Medellín. Tras una serie de rebotes y despejes fallidos en el área chica, el volante Marín alcanzó a empujar el balón, el cual se desvió en un zaguero del DIM antes de terminar en el fondo de la red para el 2-0.

Con esa cómoda ventaja de dos goles y una superioridad palpable en el trámite, los pupilos de Lucas González se marcharon al vestuario con la clasificación parcialmente encaminada.

Ráfaga de goles en el complemento: el descuento de Martegani y la joya de Román

Para la segunda mitad, el técnico del Poderoso, Luis Amaranto Perea, ajustó líneas y adelantó su bloque en busca de una reacción urgente. La recompensa llegó al minuto 61, cuando el juez central sancionó una pena máxima indiscutible por una infracción en el área verdolaga:

Descuento desde los doce pasos: El mediocampista argentino Agustín Martegani asumió la responsabilidad con aplomo, cruzando su remate desde el punto penal para vencer la estirada de Franco Armani y poner el 2-1 que reavivó la esperanza roja.

Respuesta fulminante de Andrés Román: Cuando el DIM parecía crecerse anímicamente, Nacional asestó un contragolpe demoledor al minuto 65. El lateral Andrés Román protagonizó una sensacional maniobra, internándose en diagonal y sacando un zapatazo cruzado memorable que infló las redes y devolvió la tranquilidad transitoria al banco verde con el 3-1.

Doblete de Martegani y tensión máxima: Apenas cinco minutos después, al 70′, el partido alcanzó su punto máximo de ebullición. El propio Martegani frotó la lámpara y convirtió su segundo tanto de la velada con una definición ajustada que dejó el marcado 3-2, sentenciando un desenlace no apto para cardíacos.

Resistencia hasta el 90+6′ y contraste absoluto en los banquillos

Durante los últimos veinte minutos y los seis minutos de adición decretados por el cuerpo arbitral, el Medellín se volcó con desesperación y orgullo al ataque, enviando balones aéreos y buscando la paridad que extendiera la serie a los cobros desde el punto penal. No obstante, el sistema defensivo liderado por Armani y el sacrificio colectivo de Nacional lograron neutralizar los embates finales.

A las 90+6 minutos sonó el silbatazo final que desató el delirio verdolaga. A través de sus plataformas digitales oficiales, el club celebró efusivamente la gesta ante su clásico rival:

«NAL 🆚 DIM |⏱️| 90+6′ | 3-2 | ¡GANÓ EL MÁS GRANDEEEEEEEEE! El verde, una vez más, es semifinalista de la Copa. Hoy eliminando al DIM en cuartos de final», publicó la institución en su cuenta de X.

La victoria representa un espaldarazo de enorme trascendencia para el proyecto de Lucas González, quien celebró con euforia el acceso a la penúltima fase del certamen copero y el triunfo en el clásico regional.

James se vio alegre, celebrando con sus compañeros el paso a siguiente etapa en la Copa Betplay.

La otra cara de la moneda la protagonizó Amaranto Perea y su plantel, quienes debieron marcharse del Atanasio Girardot con la amargura de la eliminación tras haberse quedado a un suspiro de la hazaña. Con un marco de fiesta compartida y sin alteraciones de orden público en las tribunas, el clásico paisa reafirmó por qué es uno de los derbis más apasionantes del continente.

La grama brillo por su buen estado