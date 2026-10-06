Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La DIMAYOR confirmó las fechas y horarios de los Cuartos de Final de la Copa BetPlay 2026, destacando el clásico entre Atlético Nacional y el Independiente Medellín

Definida la programación para los Cuartos de Final de la Copa BetPlay 2026: Clásico paisa «sin estadio»

Minuto30.com .- La Gerencia Deportiva de la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) dio a conocer la programación oficial para los compromisos correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa BetPlay 2026, así como la definición de una llave pendiente de la fase anterior que terminará de armar el cuadro definitivo del torneo.

El atractivo principal de esta fase será el clásico antioqueño, que ya tiene fecha y hora confirmada, aunque las autoridades deportivas y locales aún deben definir el escenario que albergará el encuentro ante la indisponibilidad temporal del Atanasio Girardot.

Calendario de los Cuartos de Final

De acuerdo con el boletín emitido por la entidad, los cruces confirmados se disputarán de la siguiente manera:

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: Miércoles 14 de octubre a las 8:30 p.m. El estadio aún se encuentra por definir, aunque se presume de manera extraoficial que podría disputarse en el estadio Ditaires (Itagüí) o en el Cincuentenario.

Lea también: Cambios en el abono de Nacional: entra el clásico ante «medallo» por Copa Betplay y sale el de Tolima por Liga

Internacional de Bogotá vs. Llaneros: Jueves 15 de octubre a las 6:00 p.m., en el Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá).

Barranquilla FC vs. América de Cali: Miércoles 21 de octubre, con horario y estadio aún pendientes por confirmación oficial.

Definición pendiente en Octavos de Final

Para completar la llave de los Cuartos de Final, la DIMAYOR también programó el encuentro definitivo por los Octavos de Final entre Independiente Santa Fe y Fortaleza FC.

Este compromiso se llevará a cabo el domingo 11 de octubre a las 2:00 p.m. en el Estadio Municipal de Mosquera. El equipo que resulte ganador de este cruce avanzará a la siguiente fase para enfrentarse ante el Once Caldas DAF, partido cuya programación será anunciada por la Gerencia Deportiva una vez se conozca al clasificado.