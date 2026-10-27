Resumen: La Aeronáutica Civil confirmó el 26 de octubre de 2026 el fallecimiento de uno de sus funcionarios, cuyo cuerpo fue encontrado en el techo del edificio del Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia (CGAC), en Bogotá. La entidad activó sus protocolos internos y dio aviso a las autoridades, que investigan. Por respeto a la familia, no entregará información adicional ni versiones no confirmadas. La causa de la muerte no ha sido establecida oficialmente.

Aerocivil confirma la muerte de uno de sus funcionarios: su cuerpo fue hallado en el techo del CGAC

La Aeronáutica Civil confirmó el fallecimiento de uno de sus funcionarios, cuyo cuerpo fue encontrado en el techo del edificio del Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia (CGAC), en Bogotá. La entidad dio a conocer el hecho en un comunicado fechado el lunes 26 de octubre de 2026 y señaló que la ubicación del hallazgo corresponde a reportes preliminares.

Tras conocer lo ocurrido, la entidad activó sus protocolos internos y dio aviso a las autoridades competentes. Estas adelantan los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso. El comunicado no establece la causa de la muerte ni ofrece una explicación sobre cómo llegó el funcionario al lugar donde fue encontrado.

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La información confirmada por la Aerocivil

El pronunciamiento identifica a la persona fallecida como un funcionario de la entidad, pero no divulga su nombre, edad ni cargo. La Aeronáutica Civil expresó sus condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, y explicó que limitará la entrega de información mientras avanzan las investigaciones.

«Por respeto a su familia y mientras avanzan las investigaciones, no se entregará información adicional ni se divulgarán versiones o detalles que no hayan sido confirmados oficialmente», indicó la entidad. Esta precisión forma parte del comunicado enviado después de que se conociera el hallazgo.

El documento también señala que cualquier información relacionada con el caso será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales. Así, el pronunciamiento confirma el fallecimiento y la activación de los procedimientos institucionales, sin presentar conclusiones sobre lo sucedido.

Los reportes de prensa sobre el hallazgo

Medios nacionales ubicaron el caso en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado. Según la información publicada por Infobae el 26 de octubre, otros empleados habrían advertido la presencia del cuerpo hacia las 9:00 de la mañana y dado aviso a los equipos de seguridad de la terminal y a la Policía.

Ese medio reportó que peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al lugar para realizar la inspección judicial, el levantamiento del cuerpo y la recopilación de grabaciones de las cámaras de seguridad. El País de Cali, por su parte, informó que el cuerpo habría sido trasladado a Medicina Legal para los análisis forenses.

Estos detalles proceden de los reportes periodísticos y no están descritos en el comunicado de la Aerocivil. Por esa razón, deben diferenciarse de la información que la entidad confirmó directamente. La hora exacta del fallecimiento y la secuencia de los hechos no fueron precisadas en el documento institucional.

Una investigación sin conclusiones anunciadas

El lugar del hallazgo, por sí solo, no permite establecer la causa del fallecimiento. Tampoco el comunicado atribuye responsabilidades ni relaciona lo ocurrido con circunstancias personales o laborales del funcionario. Las actuaciones de las autoridades deberán aportar los elementos para aclarar esas preguntas.

La información disponible mantiene abierta la diferencia entre el momento en que se habría producido el hecho y aquel en que fue advertido por otros trabajadores. La Aerocivil no fijó esos horarios en su pronunciamiento, por lo que las versiones de prensa no equivalen a una conclusión de la investigación.

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Mientras se esclarece el caso, el mensaje institucional se concentra en el acompañamiento expresado a los allegados del trabajador y en la reserva sobre los detalles no confirmados. La entidad no anunció en ese documento una fecha para entregar un nuevo reporte ni anticipó los resultados de los procedimientos que adelantan las autoridades competentes.

La entidad y los servicios de navegación aérea

La Aerocivil explica que los servicios de tránsito aéreo comprenden el control, la información de vuelo y la alerta. Entre sus objetivos están prevenir colisiones, mantener ordenado el movimiento de aeronaves y proporcionar información para la seguridad de los vuelos. Esa descripción permite distinguir la labor institucional del proceso que ahora adelantan las autoridades sobre el fallecimiento: el comunicado no anuncia conclusiones técnicas ni atribuye lo ocurrido a la prestación de esos servicios.

Comunicado Aerocivil