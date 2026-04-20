Resumen: Aerocivil aclara cercanía entre aviones en El Dorado y asegura que no hubo riesgo para pasajeros ni tripulación.

Aerocivil aclara susto aéreo en El Dorado: esto fue lo que pasó

La Aerocivil se pronunció por el incidente de la cercanía entre dos aeronaves en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, aclarando que se trató de un procedimiento controlado y sin riesgos para la seguridad aérea.

La aclaración se dio luego de que circularan registros en redes sociales que mostraban a los aviones en fase de aproximación a la misma pista.

Según explicó la Aeronáutica Civil de Colombia, durante la operación la pista 32 derecha se encontraba temporalmente fuera de servicio debido a la presencia de otra aeronave. Esta situación obligó a redirigir todos los vuelos hacia la pista 32 izquierda, incluyendo los operados por Qatar Airways y Lufthansa.

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De acuerdo con la entidad, este ajuste en la operación generó una disminución en la velocidad de aproximación, lo que redujo la distancia horizontal entre las aeronaves. Sin embargo, la Aerocivil enfatizó que en todo momento se mantuvo una separación vertical segura, conforme a los estándares internacionales.

Uno de los vuelos involucrados realizó una maniobra de “aproximación frustrada” o go-around, una práctica habitual en la aviación que consiste en abortar el aterrizaje para retomar altura y reorganizar la aproximación. La autoridad explicó que esta decisión fue tomada por la tripulación bajo criterios técnicos y como medida preventiva.

En su análisis, la Aerocivil concluyó que el evento fue gestionado dentro de los parámetros normales de operación y que no representó una situación crítica ni un peligro real para pasajeros o tripulaciones.

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Asimismo, reiteró que este tipo de maniobras hacen parte de los protocolos diseñados para garantizar la seguridad en todo momento.

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