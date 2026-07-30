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    Aerocivil rompe el silencio tras denuncias contra Gabriela Muñoz: anunció revisión de procesos

    Tras las denuncias sobre la presunta influencia de Gabriela Muñoz, la Aerocivil emitió un comunicado oficial.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Aerocivil rompe el silencio tras denuncias contra Gabriela Muñoz: anunció revisión de procesos
    Foto sacada de redes sociales.
    Aerocivil rompe el silencio tras denuncias contra Gabriela Muñoz: anunció revisión de procesos

    Resumen: La Aerocivil se pronunció sobre las denuncias relacionadas con Gabriela Muñoz, anunció una revisión de procesos y aseguró que colaborará con las investigaciones.

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    Gabriela Muñoz volvió a estar en el centro de la atención pública luego de que la Aeronáutica Civil emitiera un pronunciamiento oficial sobre las denuncias relacionadas con una presunta influencia de la funcionaria al interior de la entidad.

    En el comunicado, la Aerocivil aseguró que ninguno de sus servidores públicos cuenta con privilegios frente a la ley y reiteró que colaborará plenamente con las investigaciones que adelantan los organismos de control.

    El pronunciamiento se produjo tras las declaraciones de Angie Rodríguez, quien afirmó que Gabriela Muñoz habría ejercido una influencia superior a la correspondiente a su cargo como auxiliar 2. Según Rodríguez, la funcionaria habría participado en reuniones de alto nivel y en procesos de nombramientos dentro de la entidad.

    Durante una entrevista, Rodríguez aseguró que el caso no sería aislado y señaló que Muñoz, presuntamente, manejó decisiones dentro de la Aeronáutica Civil. Estas afirmaciones motivaron la respuesta institucional de la entidad, que anunció una revisión exhaustiva de los procesos cuestionados para verificar que se hayan desarrollado conforme a la normativa vigente.

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    Además, la Aerocivil informó que priorizará la entrega de la documentación requerida por los organismos de control y fortalecerá sus mecanismos de acceso a la información, así como los procedimientos relacionados con la contratación pública.

    Por su parte, Gabriela Muñoz rechazó los señalamientos realizados en su contra y anunció que emprenderá acciones legales para defender su buen nombre.

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