Motociclista golpeó a un adulto mayor que le pidió no invadir el andén en Bogotá

Un acto de violencia empañó la mañana de este 19 de febrero en el barrio El Plan, localidad de Suba, en Bogotá. Lo que debía ser un reclamo legítimo por el respeto al espacio público terminó en una agresión física cuando un domiciliario, que transitaba ilegalmente por una zona exclusiva para transeúntes, arremetió contra un adulto mayor.

El hecho, que quedó registrado en video por residentes del sector, ha generado una ola de indignación debido a la violencia del conductor, quien no solo ignoró las normas de tránsito, sino que respondió con golpes ante el llamado de atención.

De acuerdo con los testigos y las imágenes difundidas en redes sociales, el adulto mayor le solicitó al motociclista que abandonara el paso peatonal en la intersección de la calle 152 con carrera 72. Lejos de acatar la petición, el sujeto descendió de su vehículo visiblemente alterado y comenzó a lanzar puñetazos contra el abuelo, quien intentaba protegerse mientras retrocedía.

El motociclista llegó al extremo de sacar una tonfa (arma contundente) de su maleta de servicios para amenazar al adulto mayor y a los vecinos que se acercaron valientemente para intervenir y evitar una tragedia mayor.

Expertos en movilidad recordaron que, según la Resolución 3027 de 2010, transitar por andenes o zonas peatonales conlleva una sanción económica severa; sin embargo, en este caso la falta trasciende lo contravencional para entrar en el terreno penal por la agresión física.

La comunidad de Suba exige a las autoridades y a las plataformas de domicilios que identifiquen al agresor.

